Felipe González, en 'El Hormiguero': "En España la política está terriblemente mal pagada"

La primera visita de Felipe González a El hormiguero no dejó indiferente a nadie. Pablo Motos le entregó la totalidad del tiempo del programa de este miércoles para que el expresidente contestara a todas las consultas del presentador.

Tras abordar el tema del día, la concesión del indulto a los condenados del procés, de la que no se mostró partidario: "En estas condiciones, no les daría el indulto", afirmó González; y mostrar su desencanto con su partido y la política actual: "Me siento huérfano de representación, pero no solo me refiero al PSOE"; pasaron a comentar otros temas de actualidad.

"¿Se le puede atribuir a las primarias la baja calidad de los líderes de la clase política?", le preguntó Motos. El expresidente respondió que "no sé, si uno quiere dedicarse a la política como servicio público, lo primero que tiene que saber es que quien cree que solo sirve para ser diputado o alcalde probablemente tampoco sirva para eso".

"Lo que voy a decir será un escándalo, pero en España la política está terriblemente mal pagada", aseguró el invitado, mientras que el presentador añadió: "Opino igual". González justificó su afirmación: "En comparación con cualquier país, no es serio".

Motos comentó que "si está mal pagada, es difícil que vayan los mejores...", pero el expresidente le rebatió: "No porque no vas por lo que te pagan. Si estás en el servicio público y lo comparas con una persona que tiene la misma obligación en el sector privado, ganaría mucho más. Nadie acepta el servicio público por lo que le pagan".

Tampoco faltó la pregunta sobre su relación con Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno, y cuando fue la última vez que hablaron: "Fue en la formación del último gobierno en dos ocasiones cuando hubo comunicación, pero no directa".

Motos insistió y quiso saber si, durante la pandemia, le había llamado para pedirle consejo: "No y no creo que sea necesario. Aprendí que no quiero interferir, no llamo, estoy disponible, pero no voy a vender mi opinión a nadie o a influir, los filósofos lo llaman autonomía personal significativa", respondió González.

El expresidente también habló de las pasadas elecciones en la Comunidad de Madrid: "Veremos qué pasa con estos dos años, pero yo voté -por correo- a Gabilondo nada más terminar de ver el primer debate".

"Al principio la tendencia de todos los análisis de opinión era muy clara, que la diferencia de votos de la derecha en general y de la izquierda en general era de muchos puntos, por tanto, todo el mundo lo sabía. No hay peor ceguera que la voluntaria", comentó.

Recuerdos de Margaret Thatcher, Gorvachov, Bush...

El valenciano echó la vista atrás y recordó que "coincidiste con lo más granado de los dirigentes de la segunda mitad del siglo XX: ¿Cómo era manejarse ahí?". González reconoció que "fue una época de cambio global muy importante".

"¿Quién era de los líderes que conociste el más amigo de España?", quiso saber Motos. "Los que más nos ayudaron a incorporarnos a Europa fueron los alemanes, sin duda". Pero también destacó que "Gorvachov era y es un tipo entrañable y tuvimos una relación muy buena. Era muy querido en el mundo y poco querido en Rusia".

Y concluyó rememorando que "vi a Margaret Thatcher reírse a carcajadas conmigo, le decía que estaba preciosa y se le caía el bolso... Estábamos cordialmente en desacuerdo casi siempre, pero a mí me tenía un enorme respeto".