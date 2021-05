Rocío Carrasco recuerda su intento de suicidio: "No quería volver a ver el odio en mi hija, Rocío Flores"

Este miércoles, Telecinco emitió el último capítulo de Rocío, contar la verdad para seguir viva. Tras una emotiva introducción de Carlota Corredera, comenzó la entrega en la que la propia protagonista explicó uno de los episodios que más polémica han suscitado a lo largo de estos meses: su intento autolítico.

Antes, Carrasco explicó que el documental se llama Rocío, contar la verdad para seguir viva, porque necesitaba contar la verdad de 20 años: "pese a que me cueste la vida, necesito quitarme el peso de una mochila y empezar a vivir. Ese título viene por un suceso que me ocurre el 5 de agosto de 2019", comenzó.

Y es que, ese fue el día que intentó quitarse la vida. Esto vino determinado por los acontecimientos previos y por el estado mental al que habían llevado a Carrasco. Poco antes, la hija de Rocío Jurado se había enterado de que su hija iría a los platós a defender el paso de su padre, Antonio David Flores, por Gran Hermano Vip.

En ese momento, Carrasco llevaba en tratamiento psiquiátrico y psicológico desde 2011, con un diagnóstico y tratamiento bastante fuertes según profesionales como el gabinete adscrito al tribunal de violencia contra la mujer.

Como es habitual, Carrasco aportó la documentación que acreditaba sus palabras, y en ella, se pudo leer el diagnóstico de síndrome ansioso depresivo cronificado en el tiempo. Además, contó que le suponía un esfuerzo descomunal el mero hecho de salir a la calle, y no quería "tener que ver nada con nada ni nadie".

Para Carrasco, la idea de que Antonio David entrara en Gran Hermano suponía repetir los 20 años anteriores, con un agravante: la presencia de Rocío Flores en platós dando la cara por su padre, cuando no la veía desde el día en que le propinó una paliza. "No veía a mi hija desde el 27 de julio de 2012, siete años. No estaba preparada para verla defendiendo a su padre. Tenía claro que no quería ver lo que se venía. No quería volver a sentir miedo, ni vergüenza, ni cuestionada", explicó.

"No quería volver a ver el odio en mi hija, ni sentirme mala madre, ni que me recuerden que he perdido a las dos cosas más importantes de mi vida"

"El 5 de agosto decidí que no quería seguir viviendo, que no puedo, que es superior a mis fuerzas, que no quiero volver, que ya había hecho lo posible para que eso cesara y lo había puesto en manos de quienes creí necesario... yo no pedía nada, solo que no siguiera maltratándome y veo que eso no es así, que no llega... que se va a repetir. Sabía lo que venía y no me equivoqué", dijo con amargura, en referencia a los continuos ataques de Antonio David Flores desde el programa.

"Me tomé varias pastillas, me quedé dormida y me encontró Fidel, que me llevó al hospital. No recuerdo nada, sé que dije que no podía con lo que estaba haciendo el padre de mis hijos conmigo. Al principio dije que me dio igual no haberlo conseguido porque lo iba a conseguir, y siempre me quedaría el puente de Segovia para tirarme".

"De ahí me ingresan en otro hospital especializado con una planta para eso. Allí, cuando tomé conciencia de la barbaridad que había hecho... era una soberana putada para los míos, pero en ese momento no piensas en nada ni nadie. No quería volver a ver el odio en mi hija, ni sentirme mala madre, ni sentir que he perdido a las dos cosas más importantes de mi vida", concluyó con tristeza.