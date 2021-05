Paco Roca lleva a Batman de vacaciones a Benidorm en una antología de DC con artistas de 14 países

Paco Roca, Premio Nacional de Cómic, ha sido el autor elegido para crear la aventura del Caballero Oscuro en España, en un relato de cerca de once páginas, dentro de la antología que verá la luz el 14 de septiembre. Según ha explicado a Europa Press, "lo primero" que sintió al conocer la decisión de DC fue "sorpresa".

"Se podría decir que yo lo que hago no tiene hada que ver con los superhéroes, mi ritmo es muy lento, digamos antiheróico. En ese sentido, me sorprendió", confiesa Roca. "Aunque soy fan de los superhéores, nunca los he dibujado, tienen sus trucos y hay muchos grandes autores españoles que ya hacen estos temas, me daba mucho miedo meterme en ese terreno", ha admitido.

"HABLAR DE BRUCE WAYNE Y NO TANTO DE BATMAN"

La solución por la que se ha decantado es por llevarse a Batman a su terreno, "contar una historia más personal o menos superheróica, hablar de Bruce Wayne y no tanto de Batman". En ese sentido, pensó que "España podría ser un lugar perfecto para que Bruce Wayne se tomara unos vacaciones". "¿Y qué mejor lugar para un guiri que pasarse unos días en Benidorm?", ha ironizado.

En su opinión, la ciudad alicantina es "un lugar que, para fuera de España y los lectores norteamericanos, tiene similitudes con Las Vegas, una gran ciudad iluminada, despierta las 24 horas del día, con grandes rascacielos, con ese glamur ostentoso, por decirlo de alguna manera".

UN HÉROE "EN LA SOLEDAD DE UN HOTEL"

Allí, el Bruce Wayne de Paco Roca "hace todas las cosas que más o menos haría un turista en nuestro país": "Comerse una paella en la playa", "salir por la noche", "probar la gastronomía local" y alojarse en uno de sus hoteles.

"A mí me encantan los ambientes de los hoteles, tengo que viajar mucho por la promoción de mis cómics y me paso muchas horas en ellos. Siempre tienen para mí como unos momentos de soledad y, a veces, incluso de crisis, depende del momento existencial en que te pille. Quería contar una historia en ese ambiente, en esa soledad de un hotel donde a veces salen tus fantasmas", ha detallado.

De ese modo, la propuesta de Paco Roca coge "esos rasgos de personalidad de Batman que se han trabajado tanto" y le añade un contexto nuevo. "Estar en Benidorm en lugar de Gotham te cambia bastante, verlo vestido de otra manera, actuando de otra manera, con otras vestimentas, cambia en cómo lo vemos y en cómo se mueve ese personaje", ha avanzado.

"Al final, me parece que es un equilibrio entre dos géneros, el género superheróico y mis historias, más costumbristas o centradas en los aspectos normales de la vida". "Al dibujarlo también he intentado ser bastante fiel, pero llevármelo hacia mi terreno", ha agregado.

'BATMAN: THE WORLD'

El resultado, que espera que le guste a los fans del Caballero Oscuro, saldrá a la venta el 14 de septiembre, justo a tiempo para el 'Batman Day' del sábado 18 de septiembre, en una antología de 184 páginas en tapa dura que recopila las historias del héroe en 14 países.

Además del periplo de Batman en España con Paco Roca, Bruce Wayne pasará por Francia de la mano de Mathieu Gabella (guionista) y Thierry Martin (dibujante); por Italia con Alessandro Bilotta (guionista) y Nicola Mari (dibujante); Alemania, gracias a Benjamin von Eckartsberg (guionista, dibujante) y Thomas von Kummant (guionista, dibujante); República Checa, bajo la mirada de Stepan Kopriva (guionista) y Michael Suchánek (dibujante) y llegará a Polonia, con Tomasz Kolodziejczak (guionista), Piotr Kowalski y Brad Simpson (dibujantes).

Igualmente, el superhéroe llegará a Turquía con Ertan Ergil (guionista) y Ethem Onur Bilgiç (dibujante); México, con Alberto Chimal (guionista) y Rulo Valdés (dibujante); Brasil, con Carlos Estefan (guionista) y Pedro Mauro (dibujante); Corea, de la mano de Inpyo Jeon (guionista), Jae-kwan Park y Kim Jung Gi (dibujantes); China, por obra de Xu Xiadong, Lu Xiaotong (guionistas), Qiu Kun y Yi Nan (dibujantes) - China; Rusia, junto a Kirill Kutuzov, Egor Prutov (guionistas) y Natalia Zaidova (dibujante) y Japón, gracias a Okadaya Yuichi (guionista y dibujante).

'Batman: The World' arranca con una historia del galardonado equipo creativo compuesto por el guionista Brian Azzarello y el artista Lee Bermejo (Batman: Condenado, Luthor, Joker). En la historia titulada 'Global City', Batman reflexiona sobre todo el tiempo que lleva en Gotham, protegiendo la ciudad y a sus habitantes de todo tipo de amenazas.

Pero cuando observa más allá de los puentes, callejones y rascacielos, se da cuenta de que la lucha por la justicia no entiende de fronteras y que el mal debe ser combatido en cualquier parte. Su historia marca el punto de partida de una serie de relatos del pasado y del presente de Batman.