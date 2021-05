La Generalitat veu avanços en finançament autonòmic i nega que haja baixat la pressió

El conseller d'Hisenda, Vicent Soler, ha assegurat aquest dimecres que veu avanços en matèria de finançament autonòmic per part del Govern, si bé no amb un nou sistema sí amb més recursos per a les comunitats amb els fons COVID, i ha volgut deixar clar que la Generalitat no ha "posat el fre" a la seua reivindicació.

"Montero està responent", ha recalcat a Ciutadans en el ple de Les Corts, una setmana després que la ministra d'Hisenda i portaveu de Govern, Mª Jesús Montero, afirmara a València que espera avançar en el nou sistema de finançament "en un termini de temps curt".

Soler, també socialista, ha recordat el "runrún" que li va donar a la ministra en la seua visita al congrés nacional d'UGT, durant una hora com "gota malaya" i ha reconegut la seua "bona voluntat". "No he posat cap fre de mà", ha recalcat recordant tot el que ha canviat des de la investidura de Pedro Sánchez en 2019, com la pandèmia.

És més, ha fet notar que el Govern no està en majoria absoluta i el finançament depèn del Congrés, per la qual cosa ha urgit els partits valencians a "estrènyer" als seus companys a Madrid. També ha defés el treball "rigorós" de la Generalitat i ha reiterat que no volen engrandir el deute ni finançar-se amb préstecs de l'Estat com l'"estafa" del FLA (Fons de Liquiditat Autonòmica).

"No vull castigar a cinc milions de ciutadans a gastar per càpita menys que la mitjana", ha resumit, insistint que eixa és l'estratègia, "la via dels fets", i en què la reivindicació segueix "claríssima" després que el Congrés instara el Ministeri a comprometre's a presentar abans de finalització d'any la seua proposta per al nou model.

El titular d'Hisenda ha posat com a exemple la carta que va enviar aquest dimarts al Ministeri perquè el repartiment del fons COVID de 2021, dotat amb 13.486 milions a repartir entre les CCAA, siga per població ajustada, el criteri que creu que més s'aproxima a les necessitats de despesa encara que siga "millorable". En cas contrari, "sempre paguen els plats trencats els mateixos", ha lamentat en relació a la Comunitat i Múrcia.

Açò demostra, al seu juí, que la resposta del Govern ja no és la mateixa des que va acabar l'etapa del PP. "Abans era una paret de frontó, ja podies cantar l'òpera 'Carmen' a Montoro que no hi havia manera, i ara Montero està responent, als fets em remet: ha atès de manera sensible a les necessitats de les CCAA", ha sostingut sobre els recursos de 2020 "sense precedents en l'Espanya autonòmica".

Per tot açò, Soler ha confiat que tire avant el nou sistema de finançament autonòmic, "ara en la tercera oportunitat", i que de veres complisca tant amb la suficiència financera de les autonomies com amb la igualtat entre elles.

Cs demana a PP i Vox unitat pel finançament

En la seua intervenció, Ciutadans l'ha urgit a deixar clara la postura del govern del Botànic davant "les contínues contradiccions entre el que s'ha dit ací i el fet a Madrid", a més de recordar que el sistema de finançament porta caducat des de 2014 i exigir un nou model més senzill, transparent i equilibrat.

També ha instat PP i Vox a sumar-se a la Comissió Per un Finançment Just, que integren tant Cs com els partits del tripartit (PSPV-Compromís-Unides Podem), de cara a l'acció programada per aquesta plataforma per al 15 de juny a Madrid, amb l'objectiu de reunir-se amb la ministra d'Hisenda i portaveu de Govern, la socialista Mª Jesús Montero.

"Quina és la seua estratègia: més deute i una patada avant?", ha preguntat el diputat 'taronja' Tony Woodward, per a rebutjar els "anuncis buits i declaracions altisonants" dels últims anys sobre el finançament autonòmic. Ha recordat que "el primer a votar a favor del nou sistema va ser un tal José Luis Ábalos", el ministre de Transports, valencià i 'número dos' del PSOE.

Però el que "més preocupa" a Cs és la gestió "disfressada i amagada" del deute, ja que creu que el nou model de finançament posaria en evidència la seua gestió i per això ha rebaixat la reivindicació. També ha criticat que Soler "mareja la perdiu" per vincular el repartiment del fons COVID al finançament.

Fons europeus

Respecte als fons europeus, el conseller ha citat l'informe de la Sindicatura de Comptes de l'exercici 2019, i ha afirmat que acrediten que la Generalitat "està preparada per a assumir el major volum d'ajudes europees de la història".

En aquest sentit, ha posat en valor que el Fons Social Europeu està executat en més del 100% dos anys i mig abans que concloga el termini de certificació al desembre de 2013. Segons Soler, som una de les primeres autonomies a "poder executar pràcticament tots els recursos disponibles per al període 2014-2020".

També ha posat com a exemple el programa de Garantia Juvenil, el grau de la qual de certificació a la Comunitat Valenciana està 30 punts per damunt de la mitjana espanyola (86% enfront de 55%).

En la seua rèplica al diputat del PP Felipe Carrasco, el conseller li ha enlletgit que en l'últim exercici del govern 'popular' "no només no es van captar fons, sinó que es van haver de retornar 9,9 milions". En aquest sentit, ha indicat que la política del Consell "es pot resumir en tres paraules": "No perdre diners".

En aquest sentit, ha mostrat la seua "perplexitat" davant les crítiques de Carrasco i li ha etzibat: "Venen ací com si estigueren immaculats, i han estat 20 anys governant". "La primera vegada que vaig anar a Europa em miraven com si fóra un delinqüent", ha comentat, i ha agregat que va haver d'explicar que hi havia hagut unes eleccions i que ara "moltes coses han canviat". Per això, ha defés l'"intangible de la bona imatge".

El diputat 'popular', per la seua banda, ha considerat que és un govern "dubtós, gandul i que gestiona molt mal" i li ha retret a Soler que "hauria d'estar anant pràcticament tots els mesos a Brussel·les".