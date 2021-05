Cómo evitar la pérdida de color en la ropa con los lavados

Es muy común que con el paso del tiempo, los repetidos lavados acaben por desteñir las prendas de ropa, sobre todo, las que tienen un color más fuerte o están elaboradas con tejidos más delicados.

Para que esto no suceda y la lavadora no eche a perder el color original de las prendas de ropa, se pueden seguir una serie de consejos y recomendaciones, que se deben incluir como hábitos de la colada y que harán que las prendas se mantengan como nuevas mucho más tiempo.

¿Qué hacer para que la ropa no se destiña?

En primer lugar, antes de lavar cualquier prenda por primera vez, habrá que comprobar la etiqueta para saber qué tipo de tejido es y las indicaciones que se dan sobre la colada como, por ejemplo, la temperatura a la que es recomendable lavarla o si se debe lavar solo a mano.

Otro de los trucos más sencillos, pero eficaces, es meter la ropa a la lavadora siempre dada la vuelta, sobre todo, a los vaqueros y otros tejidos que puedan perder el color fácilmente.

También hay que tener cuidado con el jabón que se escoge al hacer la colada, ya que algunas prendas de colores oscuros pueden quedar con marcas blancas debido a que el jabón no se ha deshecho bien durante la colada. Lo mejor es usar jabón líquido que no tiene que deshacerse y no abusar en la cantidad de suavizante.

Además, lo más recomendable para la ropa de color es usar programas de lavadora cortos, con el objetivo de no dañar la ropa durante mucho tiempo con la fricción que se produce dentro de la lavadora. Así, si hay alguna prenda que tiene manchas difíciles, se pueden tratar a mano antes de introducirla a la lavadora.

Otra de las principales recomendaciones viene a la hora de sacar la ropa de la lavadora. Al tenderla, es muy importante que se seque rápido para que no acumule olor a humedad, pero también es fundamental no tener las prendas a pleno sol, ya que este puede acabar por desteñir los colores.

A la hora de plancharlo también es importante que, sobre todo, las prendas delicadas se planchen a baja temperatura y dadas la vuelta, de tal modo que no se estropeen en este punto del proceso.

Por último, para comprobar si la ropa de color destiñe y, por tanto, es más propensa a perder el color del primer día, se puede dejar a remojo en agua fría con sal, un truco que ayudará, no solo a ver si la prenda destiñe color, sino que también ayudará a que el color se impregne mejor en la tela. Igualmente, un chorrito de vinagre en la colada es otro de los trucos caseros para que los colores se adhieran y no destiñan.