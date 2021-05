La Diputació de Castelló incrementa quasi un milió d'euros inversió en conservació de carreteres

Segons ha explicat en un comunicat el diputat Santi Pérez, "es tracta d'una decisió conseqüent amb la filosofia que inspira a la Diputació progressista de Castelló d'estar al costat dels ajuntaments per a contribuir a la millora de la qualitat de vida de les seues ciutadanes i ciutadans". "Parlem de xicotets ajuntaments que no tenen capacitat econòmica per a fer front al cost que representa mantindre les carreteres en unes condicions òptimes de seguretat vial", ha agregat.

Aquest increment pressupostari suposa que la Diputació de Castelló invertirà en el període 2018-2021 prop de 13 milions d'euros en la gestió, manteniment, conservació i modernització de la xarxa de carreteres de la província.

Entre altres actuacions, s'abordarà la millora de l'estat de la CV-127 i l'accés a la Cuba des de CV-120 al límit de la província de Terol, homogeneïtzant les característiques del pont que connecta amb Terol i renovant la senyalització de la carretera.

A més, s'adequarà i millorarà la seguretat vial en la CV-218, la carretera de Soneja a Almedíxer, així com també es reforçaran en la CV-221 els accessos a Sot de Ferrer, ja que l'accés sud es troba en un estat deficient, amb una precària senyalització vertical i cartelleria.

Les carreteres incorporades a la responsabilitat de la Diputació són les següents: CV-112 accés a Xert; CV-116 accés a Ares del Maestrat; CV-119 accés a Villores; CV-127 accés a la Cuba; CV-172 accés a Benafigos; CV-178 accés a Villahermosa del Rio; CV-218 Soneja-Almedíxer; CV-221 Accessos a Sot de Ferrer i CV-240 Barraques- El Toro.