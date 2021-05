Los fans de Laura Escanes por fin pueden conocerla más a través de uno de los lugares en los que más tiempo pasa, el rincón favorito de su casa. La influencer enseña de vez en cuando algunas partes de la vivienda que comparte con Risto Mejide, pero ahora ha mostrado al detalle, hablando de los muebles y la decoración, su habitación favorita: el salón.

El presentador y la joven se mudaron a finales del 2020 a la capital para poder compatibilizar su vida privada con su trabajo, ya que la mayoría de proyectos profesionales de ambos se desarrollan en Madrid.

Este inmueble de tres plantas ubicado en el corazón del barrio de Alfonso XIII, en el centro de Madrid, cuenta con casi 200 metros cuadrados de superficie más jardín.

Laura Escanes ha hablado de la casa, pero el salón en particular se puede ver con todo lujo de detalles gracias a un reportaje en el que ha participado la catalana con la marca de interiorismo Westwing al que se puede acceder a través de su página web.

En este recorrido por su sala de estar, la joven de 25 años se ha sincerado sobre su decoración y la influencia de su hija Roma sobre ella: "Es curioso cómo, a raíz de ser madre, gran parte de los elementos de la casa los he ido pensando en cómo adaptarme a ella. Dejé de mirar mesas con picos peligrosos, me guiaba más por los colores un poco más oscuros que no tan claritos, muebles más altos".

Además, la influencer ha confesado lo importante que es para ella tener una casa bien decorada: "Yo soy muy caótica y en mi casa me gusta ver lo que me gustaría que fuera mi mente. Me transmite esa paz y orden que necesita mi cabeza. Estar en casa es una manera de sentir que desconecto de verdad".