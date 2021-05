Els comerços de València ja poden demanar les ajudes per a la promoció del valencià

L'objectiu d'aquestes subvencions és fomentar, reforçar, valorar i impulsar la presència del valencià com a llengua d'ús habitual en els comerços i establiments amb atenció directa al públic. Tots els comerços beneficiaris rebran un distintiu que els identifique per a donar-los visibilitat.

La dotació pressupostària total ascendeix a 47.500 euros. Com a novetat enguany, se subvencionarà el 100% de les accions que sol·licite una empresa, ja siga per una, per diverses o per totes les accions subvencionables, sempre dins dels límits establits per a cadascuna. Hi ha un màxim de 2.000 euros per comerç.

Hi haurà ajudes per a retolació (exterior, interior o en vehicles), per publicitat (en mitjans de comunicació), cartes de menús i pàgines web. En aquesta edició s'afigen noves línies, com la publicitat per a aplicacions de telèfons intel·ligents, internet, blogs i xarxes socials, la creació o la millora de la identitat corporativa de l'empresa i per despeses derivades del cost de cursos de formació de valencià tant dels empresaris com de la plantilla.

"Visibilitzar l'ús de la llengua, tant oral com escrita, contribueix a generar confiança i satisfacció i, alhora, pot generar beneficis als propietaris de xicotets comerços, assenyala la regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, ressaltant que atendre als clients en la seua llengua "sempre serà un avantatge per a qualsevol comerç i implica un esforç i un respecte per part dels comerciants".

Totes les accions subvencionables hauran de realitzar-se entre l'1 de setembre de 2020 i el 15 de setembre de 2021. Les bases, els formularis i els annexos necessaris per a sol·licitar-les estan disponibles en la seu electrònica de l'Ajuntament.