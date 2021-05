Feijóo acusa al Gobierno de impulsar una "ley ilegal" para cobrar por herencias: "Atenta contra el Estatuto"

Así, sobre lo que ha llamado "amenaza de subir impuestos en Galicia", Feijóo ha manifestado que es "francamente sorprendente". "Detrás hay una vulneración de los derechos civiles de los gallegos amparados en el derecho civil de Galicia, que tiene base en el Estatuto de Autonomía, y hay claramente una vulneración del autogobierno y una subida de impuestos. No es un tema menor", ha advertido.

El mandatario gallego, cuyo Gobierno ha defendido y aprobado la exención de impuestos de sucesiones, censura que en este proyecto de ley -que ahora pasa a debate en la Cámara Alta- "se establece una presunción de fraude" sobre los herederos.

"PORQUE SE NECESITA"

"Que un padre o una madre que deja un piso o unan cantidad económica a un hijo que está empezando a salir adelante, automáticamente, si ese piso o ese dinero se entrega o se vende antes de que fallezca el padre o la madre, hay un fraude; y sin embargo, si se vende después, no hay un fraude", ha expuesto Feijóo, para manifestar, de nuevo, que se trata de "un planteamiento cuando menos, muy sorprendente".

Es más, el jefe del Ejecutivo autonómico alertó de que, si alguien vende su herencia, se "supone" que es "porque lo necesita", "no porque le guste". "Si lo vende si muere, sí; si no, hay que pagar. Es una cuestión que es sorprendente, una presunción general de fraude. No hay antecedentes al respecto", ha aseverado Feijóo, quien ha concluido que "es difícil castigar más a los que más lo necesitan".

El mandatario autonómico también ha esgrimido que "no hay ningún dato" de la Agencia Tributaria que avale esta cuestión. Recordó que en Galicia hay 142.000 ciudadanos que recibieron una parte de la herencia en vida.

"PERJUDICAR A LOS JÓVENES"

"Esto va a perjudicar a los jóvenes gallegos que ahora van a tener que pagar impuestos. Es difícil castigar más a quienes más lo necesitan", ha enfatizado Feijóo, quien ha recordado que las exenciones son para herencias "no ilimitadas", sino para bienes que "no superan una cantidad concreta" (un millón de euros).

"Lamento mucho esta falta de respeto al autogobierno de Galicia y esta acusación de fraude. Es una subida de impuestos y una vulneración del autogobierno que no podemos aceptar", ha remarcado el presidente autonómico.

Feijóo ha avisado de que "empieza a llover sobre mojado" y de que, "en el caso de que se apruebe, será una ley ilegal porque atenta contra el Estatuto de Autonomía y las competencias" gallegas, lo que podría acabar derivando -si bien no lo mencionó expresamente en su intervención- en un nuevo conflicto de competencias entre Xunta y Estado.