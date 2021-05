València redueix un 30,9% l'emissió de gasos d'efecte hivernacle en els últims 12 anys

20M EP

NOTICIA

La ciutat de València ha reduït un 30'9 per cent l'emissió de gasos d'efecte hivernacle en el període que va de 2007 a 2019, segons reflecteix el primer informe de compliment del Pacte de les Alcaldies per al Clima i l'Energia sostenible (PACES), un projecte de la Comissió Europea per a reduir les emissions de CO2 amb mesures d'eficiència energètica.