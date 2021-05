La X Ruta de la Tapa de Torremolinos comienza este viernes con 55 establecimientos participantes

Organizada por la delegación de Turismo, cualquiera puede acudir a los establecimientos que se han unido a esta iniciativa y degustar una tapa y una caña por 2,5 euros, con el objetivo de fomentar el consumo de la hostelería local.

Además, en cada uno de ellos estará disponible el "tapasporte", un documento que deberán sellar en cada una de sus paradas y donde podrán valorar la creatividad, la calidad del producto, la presentación o técnica y detallar cuál ha sido su "tapa favorita", la "más creativa" o el "mejor servicio" recibido durante su periplo gastronómico por la ciudad.

Una vez completo el "tapasporte" deben entregarlo en el área de Turismo del Ayuntamiento y optarán al sorteo de regalos que realiza anualmente este encuentro. Asimismo, los establecimientos más nombrados por su "tapa favorita", la "más creativa" o el "mejor servicio" serán premiados, ha detallado la edil en un comunicado.

Los interesados podrán localizar fácilmente su tapa favorita a través del código QR que incluye el "tapasporte" y que muestra un mapa interactivo. Se trata de una iniciativa que se sumó en la pasada edición y se mantiene ante la buena acogida de los asistentes, contando con una cifra récord de establecimientos participantes.

Los mismos están ubicados en La Carihuela, El Pinillo, El Calvario, el centro de la ciudad, Bajondillo, Playamar y Los Álamos. En La Carihuela y El Pinillo se encuentran Bar América, MG Jamón Carihuela, Sabores Club, La Tapateca, Borsalino PL.Café, Al Rocío, Secretos Ibéricos, Taberna Andaluza Rufino, Doña Gabriella, Le Grand Café Torremolinos, Cafetería Mi Café y London Eye.

En la zona Centro y Bajondillo: La Taskita Torremolinos, Restaurante-Pizzería Palette, Serendipia Slow Food & Bar, Restaurante Chino Playa, Estragón de Caléndula, La Bodega, La Lola, Luna Egipcia, Cervería Twistter, Karpaccio, Con 2 Huevos Gastrobar, El Caballo Andaluz, La Tierra Restaurante, Marisquería La Gamba, MG Jamón PL. Andalucía, D'Graná Tapas, Cervezoteca by Ajopicao, Bar Cafetería Teide, Bodeguita Museo, Sabores Bistro, El Rincón de Nacho, 3 Monkeys, La Nuit by Marcia, Bao Bar, Food Bar Noachi, La Pepa, Al Tanteo, Pecado, Taberno Manoja, Bulevar By Na y Cafetería Indiana.

Por su parte, en El Calvario se han adherido De Anna's, Bar Qué Bueno, Cortes & Cía, La Ponderosa, 100 Montaditos y La Viña de Lorca; mientras que en Playamar Los Álamos: Arena Resto&Bar, La Playa Surf House, El Taller de Playamar Café y Tapas, Chopp Playamar, Pizzería-Crepería La Favorita y Restaurante Miguel Cerdán.