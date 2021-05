Todos sobre Courteney Cox: una carrera de éxito, una lucha por la maternidad con varios abortos y problemas con el bótox

La actriz Courteney Cox ha hecho decenas de trabajos cinematrográficos y televisivos. Delante y detrás de las cámaras, ha sido modelo y empresaria, pero si por algo será recordada será por ser Monica Geller la comedia Friends, que ahora regresa como un gran homenaje para sus nostálgicos fans. Un papel, por cierto, que obtuvo después de rechazar el de Rachel. "Por alguna razón me sentí más unida a Mónica. Y en realidad es porque lo estoy", declaró tiempo después.

Hasta tal punto aquella serie marcó su vida que su compañera de reparto Jennifer Aniston acabó siendo la madrina de su hija. No en vano, comieron juntas durante diez años.

Así lo contaba la propia Courteney Cox en 2010, cuando reveló que almorzaba diariamente una ensalada con bacon de pavo y garbanzos, siempre acompañada de Aniston.

"Jennifer, Lisa (Kudrow) y yo comíamos juntas todos los días durante 10 años. Siempre era lo mismo, una ensalada Cobb, aunque no era realmente eso. Era una ensalada Cobb modificada por Jennifer con bacon de pavo y garbanzos y no sé qué más", reveló Cox, que especificaba los ingredientes: lechuga, tomate, bacon, pechuga de pollo, huevo hervido, aguacate y queso.

Más allá de la anécdota, de Cox puede contarse que nació el 15 de Junio de 1964 en Mountain Brook, un suburbio de Birmingham, en Alabama (Estados Unidos).

Era la menor de cuatro hermanos y llegado el momento de decidir, se interesó por la Arquitectura, unos estudios que abandonó pronto para buscar la fama en Nueva York.

Su belleza perfilada y su buena cabeza y olfato para las oportunidades le consiguieron sus primeros trabajos como modelo de la agencia Ford, con campañas para marcas como Noxema y Maybelline.

1984 fue su gran año, su despertar en la interpretación, pues ese año tuvo un pequeño papel en la telenovela As The World Turns y apareció en el videoclip Dancing in the Dark, de Bruce Springsteen.

En 1985 consiguió trabajo en la serie de la NBC, Misfits of Science y poco después hizo el papel de novia del conocido Michael J. Fox en una ficción llamada Family Ties.

Y aunque hizo papeles menores en filmes de repercusión como Cocoon: El regreso, no fue hasta 1994 cuando tuvo su oportunidad con el papel de jefa de Jim Carrey en Ace Ventura: Detective de Mascotas. En 2011 comenzó con la saga Scream y en 1994 llegó Friends.

Pero volviendo a lo personal, fue rodando Scream, en 1996, cuando conoció al también actor David Arquette, con el que se casó tres años después en San Francisco y con el que estuvo durante once años, antes de separarse en 2010 y divorciarse legalmente en 2012. Años después, David Arquette reconoció haber sido infiel a la actriz con una camarera de 28 años.

Fruto de aquel matrimonio nació en 2004 su hija, Coco Riley Arquette, después de que Cox sufriera varios abortos naturales. Courteney Cox había hablado en numerosas ocasiones sobre sus ganas de ser madre, algo que no dejó de intentar y que llevó a la pareja a recurrir a la fertilización in vitro.

Curiosamente, todo aquello ocurrió en paralelo a una trama en la serie Friends en la que Mónica, el personaje que interpretaba, intentaba también ser madre, aunque en la serie se resolvía esa trama con los planes de adopción de un niño.

Su exmarido no era, en cualquier caso, su primera pareja del mundo de la interpretación, pues antes había salido con el actor Michael Keaton, con el que mantuvo una relación entre 1989 y 1995.

Dicharachera, Cox contó en una entrevista en el programa The Late Late Show with James Corden, que tuvo su primera relación sexual a los 21 años.

Llevaba saliendo con un chico "durante mucho tiempo", por lo que su madre, Courteney Copeland, la ayudó a dar el siguiente paso en su relación, e incluso le regaló un conjunto de ropa interior.

"Me envió un par de bragas para que me las probara, ya sabes, cosas de mujeres. Se llamaban Olga, y te juro que el encaje era de unos 10 centímetros y luego estaba la parte de algodón", ha recordado. Además, ha agregado que "eran mucho mejores que las que yo llevaba, era bastante ingenua en ese momento".

El amor llegó de nuevo a la puerta de la actriz en 2013 cuando conoció al músico Johnny McDaid, del grupo Snow Patrol, con el que sigue hasta la fecha.

Courteney Cox también ha tenido sus inquietudes empresariales y fundó con su exmarido una productora de televisión denominada Coquette, que pasó sin pena ni gloria.

Su último gran trabajo televisivo fue como protagonista en la serie Cougar Town, donde estuvo seis años dando vida a Jules Cobb, una alocada mujer divorciada con una vida no menos peculiar, un papel por el que fue nominada a los Globos de Oro.

En cine está previsto que en 2022 se estrene la que será la quinta entrega de la saga Scream, en la que Courteney Cox también trabajará.

La actriz tiene inquietudes como la música y no en vano se defiende bien tocando la batería y el piano. También es muy activa en redes sociales. En ellas suele colgar, por ejemplo, versiones de canciones junto a Coco, algo que las mantiene unidas. "Cuando tienes una hija adolescente, casi no la ves. Hay tanta negociación... Coco me dio una canción a cambio de que la dejara ir a una fiesta. Acepté", dijo en una ocasión junto al vídeo de una de sus versiones.

También aparece a menudo en sus redes junto a su inseparable Jennifer Aniston, ya sea dándole una paliza al billar o uniéndose para pedirle a la gente que usara mascarilla.

Courteney Cox, en una industria injusta que no perdona la vejez en las mujeres, ha procurado mantener un aspecto joven, lo que a veces le ha dado quebraderos de cabeza. En una entrevista a Marie Claire en 2008 Cox confesó que cayó en la tentación inyectarse bótox lo que le hizo sentirse "miserable".

"Quiero decir, soy actriz, tengo que ser capaz de mover mi cara. Cuando la gente empieza a estropear sus frentes o no pueden levantar sus cejas, resulta muy extraño". Y añadió: "No es que no haya probado el bótox pero lo he terminado odiando".