Un trabajo sobre estrategias para superar el miedo, ganador del concurso 'Thesis Talk' de la UMA

La entrega del galardón ha tenido lugar este miércoles en el Rectorado, con un acto presidido por el rector de la UMA, José Ángel Narváez, que también ha contado con el director de la Escuela de Doctorado, Tomás Cordero, así como las subdirectoras de Fortalecimiento y de Formación y Calidad, Magdalena Martín y Lourdes Rubio, respectivamente.

De igual modo, también se ha hecho entrega de un accésit al estudiante del Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud Manuel Trinidad, quien en su tesis 'Functional task kinematic like biomarkers with RGB-D camera in axial spondyloarthritis and non-specific low back pain' propone una nueva metodología de captura del movimiento humano a partir de cámaras de profundidad de fácil uso y poco coste, que permiten aumentar el conocimiento del movimiento, en especial, en pacientes con patologías que afectan a la espalda. Ha obtenido un cheque por un valor equivalente a 300 euros.

El objetivo de este concurso, que se basa en la propuesta 'Three Minute Thesis' (3MT) de la Universidad de Queensland (Australia), es incentivar a los doctorandos a presentar sus proyectos y explicar su aportación a la sociedad.

En concreto, ha constado de dos fases: una de selección, donde un comité de expertos de diferentes áreas de conocimiento eligió 22 trabajos de un total de 35 presentados; y otra de presentación, en la que los participantes seleccionados expusieron el pasado 14 de mayo su proyecto de tesis ante un jurado durante tres minutos, en inglés, y con una imagen fija como único soporte audiovisual.

El jurado estuvo compuesto por tres profesores americanos que han visitado la UMA con una Beca Fulbright y la vicerrectora adjunta de Personal Docente investigador, María del Carmen Ruiz Delgado.

El comité de expertos, por otro lado, lo integraron: el decano de la Facultad de Ciencias, Antonio Flores; la vicerrectora de Personal Docente e Investigador, Yolanda García Calvente; el director de la Escuela de Telecomunicaciones, Rafael Godoy; la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, Rosario Gutiérrez; la profesora Ana Lozano; el decano de la Facultad de Medicina, Pablo Lara; la profesora María Chantal Pérez, y el vicerrector de Estudios, Ernesto Pimentel.

El rector ha manifestado su satisfacción por la celebración de este concurso que "supone un reconocimiento al máximo nivel de formación que se puede exigir en la educación superior". "Si la sociedad quiere ser más competitiva tiene que incorporar el trabajo de las tesis doctorales", ha destacado.

Por último, ha agradecido a los participantes su valentía por afrontar un reto de estas características, en el que además del esfuerzo que supone defender una línea de investigación, hay que tener las ideas muy claras para poder explicarla en tan solo 3 minutos. "Representáis un estímulo para seguir trabajando. Sois un orgullo para la Universidad de Málaga", ha concluido a los estudiantes distinguidos.