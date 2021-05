El TSJCV confirma les condemnes a 22 i 17 anys de presó per a Maje i Salva pel crim de Patraix

La resolució, notificada aquest dimecres a les parts i que pot ser recorreguda en cassació davant el Suprem, desestima els recursos d'apel·lació interposats pels condemnats contra la sentència dictada per la secció segona de l'Audiència Provincial al novembre del passat any, en aplicació del veredicte d'un jurat popular que va declarar culpable del crim a la coneguda com a 'viuda negra de Patraix', per l'assassinat del seu marit amb l'agreujant de parentiu, i a Salva, que va ser l'autor material de les punyalades.

Respecte de la primera, la Sala civil i Penal no aprecia la vulneració de drets fonamentals com la presumpció d'innocència, al·legada per l'advocat defensor davant la influència que, al seu juí, havia tingut en el veredicte del jurat popular un possible "juí paral·lel" per la transcendència informativa de la vista, segons ha informat el TSJCV.

Els magistrats destaquen en aquest sentit el "lloable i constant esforç" realitzat pel magistrat que va presidir el Tribunal del Jurat en l'Audiència per a recalcar als membres del jurat "l'absoluta necessitat d'atenir-se en la seua valoració probatòria de manera exclusiva en la prova practicada en el plenari".

A més, "la pròpia motivació de l'objecte del veredicte (per més que no siga compartit per la recurrent) és també mostra de que no va existir afectació alguna als citats drets fonamentals ni les plurals referències contingudes en els mitjans de comunicació van afectar a la valoració probatòria realitzada pels jurats i la sentència", precisen.

La Sala conclou que el jurat popular "va realitzar una motivació més que suficient" sobre la participació de María Jesús M.C. en la mort del seu marit.

LA CONDEMNA NO ÉS "ARBITRÀRIA"

El Tribunal tampoc estima els motius del recurs de Maje per infracció de llei en relació a l'aplicació del delicte d'assassinat i l'agreujant de traïdoria, així com per la pena finalment imposada, "que si bé no és la mínima tampoc és la màxima", per la qual cosa no pot ser qualificada de "arbitrària".

Els magistrats també han desestimat el recurs interposat per la representació processal de l'altre condemnat, Salvador R.L, un dels amants de Maje i autor material de les punyalades que van acabar amb la vida d'Antonio.

La Sala rebutja que la sentència d'instància incórrega en infracció legal alguna per considerar com a lleu, i no com molt qualificada, l'atenuant de col·laboració amb la Justícia i confessió tardana, o per no aplicar l'atenuant de reparació del dany.

Així, el TSJCV considera ajustada a dret la pena finalment imposada a aquest acusat i que el magistrat president del Tribunal del Jurado va fonamentar en "la gravetat dels fets" i en la forma en què aquests es van cometre.

VA NEGAR LA SEUA PARTICIPACIÓ

Maje havia negat durant la vista qualsevol tipus de participació, planificació o desig de la mort del seu marit i solament admetia haver encobert al seu examant, mentre que ell va confessar la mort encara que va assegurar que perquè ella li va demanar que ho fera.

El jurat va creure a Salva i va declarar provat que tots dos van actuar de comú acord per a perpetrar el crim i que seria ell qui executaria l'acció. Per a açò, Maje va facilitar les claus del garatge al seu llavors amant i informació precisa d'Antonio perquè acabara amb la seua vida a ganivetades.

El president del tribunal jutjador va arreplegar aquestes tesis i va estimar, en una decisió ratificada pel TSJCV, que tots els indicis contra els acusats, valorats en el seu conjunt i no d'un en un, aplicant els cànons assenyalats de lògica, raó i màximes d'experiència "ratifiquen la tesi acusatoria i eliminen qualsevol besllum de dubte raonable quant a la participació en la planificació de María Jesús en la mort del seu marit".