Juntas de personal de departamentos de salud convocan concentraciones contra los ceses de contratos covid

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, firmó este martes la resolución por la que se renuevan 6.050 contratos de refuerzo covid de profesionales sanitarios -de los 9.309 contratados- hasta el 31 de diciembre de este año.

Así, la Junta de Personal del Departamento Clínico Malvarrosa ha convocado una concentración este jueves a las 11.00 horas porque, según señala, sin el refuerzo de esos contratos "el número de muertes habría sido mucho mayor". En esta línea, critica que el trato que han recibido los profesionales de la administración "ha sido un agradecimiento en forma de cese de contrato".

En un escrito, la Junta señala que aunque se ha reducido la incidencia del covid y ha bajado la presión hospitalaria, "estamos lejos de volver a una situación de normalidad", por el incremento de las listas de espera quirúrgica, diagnóstica y de consulta, porque aún no se ha alcanzado la inmunidad de grupo, porque en este tiempo el personal ha generado un exceso "sin precedentes" y difícil de asumir sin personal suficiente para conceder libranzas y porque no existen garantías de que no lleguen nuevas olas de coronavirus, por lo que "no tiene sentido deshacerse de personal formado".

"SE HAN DEJADO LA PIEL"

Además, recalcan que los profesionales "se han dejado la piel" en el trabajo y "no se merecen este trato e incertidumbre sobre su futuro".

En el mismo sentido, desde la Junta de Personal del departamento de La Fe se llama a la concentración porque, según expone, la reducción de contratos no se debe llevar a cabo hasta que o se alcance el 70 por ciento de la población vacunada, se reduzcan las listas de espera, se recupere la normalidad anterior a la pandemia.

Los sindicatos reclaman un empleo estable y fortalecimiento de la sanidad pública y exigen "transparencia" y difusión de los listados, con la puntuación de los ceses del personal.

Desde el sindicato CSIF se ha reclamado este miércoles de nuevo a Sanidad que rectifique el cese de 3.251 profesionales -que se han ido rebajando en diferentes reuniones desde los 4.000 inicialmente previstos- y ha reiterado la necesidad de contar con los 9.301 contratados "para seguir afrontando la pandemia y para acelerar la campaña de vacunación, además de para reforzar los turnos de vacaciones estivales".

La central sindical lamenta que, "de nuevo", la administración "se ha desentendido del tema y ha evitado dar explicaciones", ya que los sindicatos, en los diferentes departamentos de salud, "no han recibido dato alguno sobre personas despedidas ni los criterios para estas reducciones de plantillas, que se producirán a partir del próximo lunes".

Desde Satse se ha puesto el foco en que el departamento de salud del Doctor Peset solo contará con 87 enfermeras de refuerzo a pesar de contar con el vacunódromo más grande de la Comunitat Valenciana una vez que, a partir del martes, se formalicen los ceses.

Para el sindicato, la pandemia "ha puesto de manifiesto la falta de personal, por lo que los profesionales de enfermería deben seguir contratados en todos los departamentos para asegurarnos la vacunación masiva antes del verano, garantizar la actividad asistencial plena en el periodo vacacional, conseguir la normalidad asistencial perdida durante este año y medio, retomar los programas de crónicos, y, sobre todo, recuperar la actividad quirúrgica programada y la realización de pruebas diagnósticas y estar preparados ante cualquier repunte de la incidencia de casos de Covid".

Un estudio del sindicato revela que el departamento de salud del Peset es el que menos profesionales de enfermería contrató en abril de 2020 para hacer frente a la pandemia, y también es el departamento al que menos enfermeras renueva el contrato a partir del 1 de junio (de 91 enfermeras renueva el contrato a 87).

Para el sindicato, es igualmente "incomprensible" que la dirección del Hospital Peset no refuerce toda su plantilla de enfermería en vista de que las del vacunódromo de la Ciudad de las Ciencias están adscritas al Peset, y que las previsiones de la Generalitat son que, en este vacunódromo se vacunen unas 20.000 personas al día.