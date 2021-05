Cvirus.- PPCV demana a Sanitat que mantinga els contractes covid mentre hi haja restriccions i amb l'arribada de l'estiu

El diputat 'popular' ha criticat en un comunicat que la Generalitat té previst despedir el 40 per cent del personal sanitari contractat com a reforç covid "que ha estat lluitant en plena pandèmia quan encara hi ha raons per a mantindre l'alerta sanitària i més quan comença en breu la temporada estival".

Segons Zaplana, els hospitals d'Alacant, Elda i Elx seran dels més afectats de tota la Comunitat Valenciana per aquesta retallada, lloc on han començat protestes dels sanitaris, amb concentracions a les portes dels centres.

"Tenen raó a concentrar-se. Arriba l'estiu i cal reforçar en zones de costa, substituir les vacacions, reduir llistes d'espera amb l'especialitzada i vacunar massivament d'una vegada. Mentrestant el 40% d'aquests professionals, d'aquests herois sense capa, se'n va al carrer", ha retret Zaplana.

"El virus segueix ací. Estem immersos en la campanya de vacunació i segons ens diuen es preveu en algun moment l'anunciada vacunació massiva. Així que és important destacar que arriba l'estiu, i un estiu després de moltíssim treball i tensió per part del personal sanitari i que el lògic és mantindre-ho perquè puguen gaudir de les seues merescudes vacacions", ha subratllat Zaplana.

Igualment, ha considerat que s'han de fer "correctament" les substitucions i "poder seguir reforçant la plantilla mentre el virus no estiga completament controlat i més si estem esperant l'arribada de turistes nacionals i estrangers".

Finalment, Zaplana ha criticat que s'ha comunicat els acomiadaments per WhatsApp -un extrem que nega la Conselleria de Sanitat-. "Ens pareix una falta de sensibilitat i de respecte a uns professionals que s'han deixat la pell en la lluita contra el Covid", ha resolt.

A Castelló, dirigents del PP han participat en concentracions en les portes dels centres, amb la presència del portaveu 'popular' adjunt, Sergio Toledo, el regidor i diputat del PP , Vicent Sales, els diputats provincials David Vicente i Vicente Pallarés i dels regidors en l'Ajuntament, Juan Carlos Redondo i Susana Fabregat.

Toledo, en la concentració davant el Provincial, ha rebutjat que no es mantinguen els contractes: "És imprudent despedir a quasi 600 sanitaris en la província, més de la meitat només en el departament de Salut de Castelló en plena pandèmia davant el risc de repunts per Covid i amb un ritme de vacunació lent. Les retallades en la sanitat pública costen vides", ha assenyalat.

Juan Carlos Redondo i Susana Fabregat han mostrat el seu suport als facultatius en la protesta de l'Hospital General. "D'una banda, Ximo Puig ens demana responsabilitat als ciutadans mentre deixa en el carrer als sanitaris que són el mur de contenció d'aquesta pandèmia, minvant així la qualitat assistencial, incrementant les llistes d'espera, col·lapsant hospitals i centres de salut. Li demanem sentit comú i mantindre l'ocupació de tots els reforços contractats en la lluita contra el Covid que tant es necessiten per a eixir d'aquesta crisi sanitària", ha conclòs Toledo.