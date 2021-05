Grezzi espera "una bona solució" per a la plantà en la plaça de la Reina i el pas de l'ofrena per ella

El regidor de Mobilitat Sostenible en l'Ajuntament de València, Giuseppe Grezzi, ha indicat aquest dimecres que es treballarà amb la finalitat d'aconseguir "fórmules" i "una bona solució" per a les falles que planten els seus monuments en la plaça de la Reina, actualment en obres, i en el seu entorn i per al pas per aquest punt de les comissions durant l'ofrena a la Mare de Déu dels Desamparats.