La Mostra Internacional de Pallasos de Xirivella (València) s'avança a setembre

20M EP

Xirivella (València) acollirà enguany la vinté octava edició de la Mostra Internacional de Pallases i Pallasos, que, com a novetat, en aquesta ocasió avançarà les seues dates per a adequar-se millor a la situació canviant de la pandèmia i es durà a terme del 23 de setembre al 6 d'octubre, i no en el mes de novembre com era habitual.