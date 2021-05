Els joves auxiliars d'informació tornaran a les platges valencianes encara que amb "un nou enfocament"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha presidit aquest matí la reunió sobre el dispositiu de seguretat i salut pública que s'engegarà durant l'estiu, ha indicat la Generalitat en un comunicat.

Després de la trobada, Ximo Puig ha anunciat que aquest estiu es renovarà el programa Estiu Segur. L'objectiu és "generar un espai de màxima seguretat en les platges de la Comunitat Valenciana" i reforçar la Comunitat "com la destinació turística més segura".

Com a novetat respecte a l'any passat, els joves no només donaran indicacions per al compliment de la normativa sanitària en les platges més concorregudes de la Comunitat. A més, oferiran informació turística i ajudaran en la prevenció d'ofegaments.

Per a açò, la Generalitat invertirà 4,5 milions d'euros. Els contractes seran a càrrec dels municipis en els quals els auxiliars d'informació desenvoluparan el seu treball, encara que la selecció es realitzarà a través de Labora.