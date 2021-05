Pérez Calvo (Cs) subraya que los indultos del 'procés' no puede ser utilizados para que Sánchez permanezca en la Moncloa

Así lo ha manifestado tras anunciar que la formación liberal ha registrado una Proposición no de Ley que tiene por objeto que el Ejecutivo aragonés inste al Gobierno de España a defender y garantizar la igualdad de todos los españoles ante la ley y no conceder indultos a los dirigentes políticos del 'procés', condenados por el Tribunal Supremo por sedición y malversación de fondos públicos.

Ha afirmado que los implicados no han dado muestras de arrepentimiento y, además, han manifestado su intención de volver a llevar a cabo actuaciones contrarias a la legalidad, por cuyos delitos fueron juzgados y condenados el pasado octubre de 2019.

En rueda de prensa, Pérez Calvo ha aclarado que "desde hace tiempo, Sánchez amagaba con conceder estos indultos porque es el compromiso que adquirió con las fuerzas independentistas". "Ha existido un retraso por la celebración de las elecciones catalanas, madrileñas y por la constitución del nuevo gobierno catalán, pero ahora quiere cumplir con sus compromisos y lo va a hacer".

Según el parlamentario, "Sánchez quiere indultar a los golpistas calificando de venganza y revancha lo que no es más que una sentencia judicial del Tribunal Supremo en nuestro Estado de derecho. No sabemos si sigue el guion que le marcan, pero usa los mismos argumentos que los independentistas. Es vergonzoso e intolerable".

Asimismo, ha insistido en que "esta humillación no solo afecta a los catalanes o una parte de ellos, sino también al resto de españoles y por tanto, a los aragoneses". Por ello, "los aragoneses debemos decir que no vamos a doblar la rodilla ante quienes no se arrepienten de lo que hicieron, y que con soberbia y prepotencia, nos dicen que están dispuestos a volver a hacerlo".

SENTENCIA DEL TS QUE AVALA LA LEY ARAGONESA

Por otra parte, el líder de Cs Aragón también ha destacado la relevancia de la sentencia del Tribunal Supremo que desestima el recurso de Canarias contra el toque de queda y el cierre perimetral, y que por tanto avala la Ley aragonesa contra la pandemia que contempla la restricción de movilidad de las personas fuera del estado de alarma.

"Aprobamos esa ley, a pesar de que no nos gusta que se limiten derechos fundamentales de las personas, pero tras el debate en el seno del grupo parlamentario, entendimos que el interés general de las personas está estar por delante de cualquier interés de tipo electoral" ha señalado.