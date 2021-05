Oltra aposta per un "mecanisme estable" que definisca els criteris per al repartiment de menors migrants entre CCAA

Oltra ha realitzat aquestes declaracions després de participar en la presentació de les línies mestres de 'València Capital Mundial del Disseny 2022', en ser preguntada pels 25 xiquets i adolescents procedents dels centres de protecció de Ceuta que acollirà la Comunitat Valenciana.

Aquests menors s'allotjaran en una de les residència o llars dels quals disposa el sistema de protecció de la Generalitat Valenciana, encara que "la data exacta d'arribada no se sap encara", ha apuntat Oltra.

Ara, Ceuta prepararà tots els expedients per a veure què xiquets i xiquetes van a cada CCAA i a partir d'ací, en un treball conjunt amb la Comunitat Valenciana, "quan Ceuta puga fer eixos trasllats els acollirem ací en la nostra casa i els donarem tot l'afecte que necessiten", ha assegurat.

La Comunitat Valenciana acollirà 25 menors procedents dels centres de protecció de Ceuta. Inicialment anava a acollir 13 menors però finalment suma altres 12 que La Rioja no pot atendre, perquè, segons ha dit, "no té infraestructures suficients en aquest moment i solament pot acollir 5 dels 17 que tenia assignats", ha recordat Oltra.

Davant aquesta situació, la vicepresidenta del Consell ha assenyalat que la Comunitat Valenciana ha decidit fer "un esforç extraordinari addicional" mentre La Rioja prepara les seues infraestructures per a poder acollir".

Des del seu punt de vista, "tal com està la situació en la ciutat autònoma de Ceuta i tal com anem cap a l'estiu, és possible que necessitem un mecanisme estable i en això també anem a treballar en els pròxims dos mesos", ja que "totes les comunitats han de tindre la capacitat de col·laborar en el que és al final una qüestió que afecta a tot l'Estat".

"No és solament una qüestió de les CCAA on es produeix la primera arribada els xiquets i xiquetes: hem de ser solidàries entre les comunitats, ajudar-nos uns a uns altres perquè és el que configura també un estat solidari", ha subratllat.

Així, "quan un territori té un problema, la resta hem d'acudir a ajudar i així es conformen també societats i estats solidaris i amables uns amb els altres", ha insistit.

A més, dels 25 menors migrants procedents dels centres de protecció de Ceuta, la Comunitat Valenciana té previst acollir altres 18 procedents de les Illes Canàries, un procés que segons ha explicat Oltra està molt més avançat i l'acolliment es produirà de forma "més imminent".