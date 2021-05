Félix Solís muestra voluntad de acuerdo en Valdepeñas y consejero le advierte que para sellarlo tiene que haber cesiones

Este diálogo entre Félix Solís y el consejero se ha producido en el marco del foro organizado por Agro Santander y La Tribuna que se ha celebrado en Toledo, toda vez que la Interprofesional ha desaparecido, tras abandonar la misma la parte productora.

En este marco, Solís ha aludido al decálogo por el que este órgano se ha regido desde 2016 y que arrastra "alguna situación que ahora se trata de solventar", precisando que "hay empresas y asociaciones que han hecho sus deberes y otras que no".

"Quiero que sepa usted que como Félix Solís estamos a su disposición para llegar a un acuerdo porque nos estamos jugando mucho", ha insistido el responsable de este grupo empresarial que ha recordado su bodega con 140.000 barricas de roble americano. "Si las empresas no creyeran en sus productos, en Castilla-La Mancha y Valdepeñas no harían esas fuertes inversiones. Siempre seremos los últimos en negarnos a cualquier situación", ha asegurado.

En su réplica, el consejero ha mostrado su satisfacción por el hecho de que Solís haya expresado su voluntad de acuerdo, pero le ha advertido de que para que este sea real "todos tienen que ceder", al igual que pasa en materia de agua, ha precisado a modo de ejemplo.

Dicho esto, el consejero ha reconocido que la presencia de este grupo es "imprescindible" y que el proyecto de bodega que edifica, que será el edificio "más alto" de Ciudad Real, un es "un orgullo".

"Queremos que Félix Solís esté en Castilla-La Mancha y pague sus impuestos en Castilla-La Mancha. Esto es muy importante, porque a veces esto se nos escapa", ha añadido el consejero, que ha vuelto a decir que aunque la Interprofesional de Valdepeñas haya desaparecido, la DO, bajo su tutela, continuará funcionando sin ningún tipo de problema porque su correcto funcionamiento está garantizado.

No obstante, ha reiterado su confianza en que las partes se vuelvan a poner de acuerdo, aunque ha avisado de que para la administración, lo más importante y eso ha generado críticas, es defender los intereses de los viticultores, pues considera que la administración está para defender a "los que más necesitan ser defendidos". "En Valdepeñas hay cerca de 2.500 viticultores que dependen de que se hagan bien los deberes", ha apuntado.

Pese a mostrar disposición de hablar con el sector para alcanzar cuanto antes un nuevo acuerdo, ha avisado de que en caso de que no se consiga este objetivo la Administración regional seguirá adoptando las decisiones necesarias para que la DO funcione.

"Es mejor llegar a un acuerdo. No podemos jugarnos el prestigio de una DO que es la segunda en antigüedad en el país y que ha aumentado sus ventas espectacularmente en el año 2020. Nos jugamos mucho en Castilla-La Mancha. No se pueden perder los nombres que aportan valor o no se puede ir degradando los nombres que han ido aportando valor a lo largo de décadas en la comunidad. Somos una región en la que ha costado muchísimo crear valores de marca vinculados al origen, en el vino más que en otro sector, y no podemos ir en contra de una DO como Valdepeñas, que es esencial para una comarca", ha concluido.