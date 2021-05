Los colaboradores de 'Sálvame' critican a Kiko Matamoros por opinar sobre Rocío Carrasco sin haber visto el documental

Este miércoles, la serie documental de Rocío Carrasco emitirá su último episodio donde la historia de la hija de la Jurado llegará hasta la actualidad. Sin embargo, a tan poco de terminar de conocer su relato, y después de semanas hablando de ello, Kiko Matamoros ha confesado algo sorprendente en Sálvame: no ha podido ver el documental.

"Los miércoles no puedo ver la serie documental, podría verla al día siguiente. Pero lo voy a hacer público, no me da vergüenza", comenzó contando el tertuliano. "A mí mi hijo con 30 años me ha pegado un vapuleo en los platós que no tenía ánimos ni para ir a comprar el pan, y lo digo de verdad, se me caía el alma al suelo. Yo hubiera preferido que mi hijo me hubiera roto la cara a hostias".

"No me es agradable en absoluto y me remueve muchas cosas", opinó sobre el documental comparándolo con su relación con sus hijos. "Y no lo entiendo, los psicólogos sabrán por qué, pero yo tendría las mismas razones para no hablar a mi hijo en mi puta vida, pero estaba deseando reencontrarme con mis hijos como una prioridad absoluta, y en cuanto he tenido la ocasión lo he hecho".

"Entonces, ¿no has visto la serie porque te removía y hablabas de algo totalmente contaminado por algo que tú habías vivido, no por algo que tú estabas viendo?", le preguntó Jorge Javier Vázquez. "¡Haberlo dicho desde el principio! Porque entonces, cada vez que hablabas podíamos poner 'opinión totalmente inválida'".

"La gente en casa pensaba que estabas comentando la serie documental y resulta que estabas hablando de tu vida", continuó el presentador. Entonces, Kiko Matamoros intentó justificarse: "Para mí, ver esto no ha sido agradable. El primer día, te lo juro por mi madre, me puse a verlo con total normalidad, pero no pude ver el segundo capítulo. Y me fui a la cama y no pegaba ojo".

"Me pareció todo tan brutal, tan desbordante en todos los sentidos. Me cuestioné muchas cosas que había dicho en un plató", continuó explicando. "Pero eso no me aparta de que, si yo veo que una cosa no se está haciendo bien, lo diga. Yo creo que hay cosas que Rocío [Carrasco] no ha hecho bien".

"Lo que no se entiende a un día de la emisión del capítulo final es que tú no hayas dicho de motu propio 'no puedo comentar esto porque me remueve'", cuestionó Jorge Javier, pero el tertuliano opinó que "sí puede comentarlo".

"Lo estás comentando desde tu prisma", le echó en cara el presentador. "Como todos", rebatió el colaborador. "La diferencia es que nosotros lo hemos visto. Yo entiendo que tú no lo puedas ver porque te duela, pero si no lo ves tampoco lo puedes criticar", intervino Kiko Hernández.

"Te creo y entiendo que has tenido tus motivos para no ver la docu-serie. Pero si esto fuera un programa de cine y estuviéramos comentando Aterriza como puedas, yo no me creería que alguien no viera la película para comentarla porque haya sufrido un accidente aéreo", opinó Hernández. "Te pesa la amistad que tienes con Antonio David".

"Tú desde el primer momento tenías la opinión tan cerrada que la serie documental no te ha planteado ninguna duda. Te has mantenido muy firme en tus convicciones pétreas y no has dejado que te entrara algo de lo que se contaba", criticó Jorge Javier Vázquez. "Lo podrías haber contado desde el principio y nos hubiéramos ahorrado muchos sofocones".