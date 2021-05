Kiko Rivera ha concedido una nueva entrevista para la revista Lecturas en la que en una distendida conversación con el presentador Jorge Javier Vázquez ha abierto su corazón y ha explicado cómo está actualmente la relación con su madre. El Dj se ha mostrado firme en su decisión de no hablar con su progenitora y recuperar Cantora.

Una de las declaraciones más duras de la entrevista ha sido cuando Kiko ha reconocido que prefiere morirse sin abrazar a su madre, si ella no cambia. Este martes, su hermana ha opinado sobre lo que ha contado el Dj en El programa de Ana Rosa. Ante estas últimas declaraciones, Isa Pantoja ha defendido que es importante conocer el contexto en el que su hermano ha verbalizado estas duras palabras y conocer cuál era la pregunta.

La colaboradora ha explicado que Kiko se estaba refiriendo a que por nada del mundo querría volver a caer en la supuesta "manipulación" que su madre ha ejercido sobre él, y que la expresión "prefiero morirme", no debe traducirse de manera literal. Además, Isa Pantoja ha contestado a los rumores que apuntan a que ella y el Dj están distanciados y ha querido dejar muy claro que su hermano puede contar con su apoyo siempre que lo necesite.

"Me he leído la entrevista, que las otras entrevistas no las leí enteras porque estaba en la casa fuerte y cuando salí intenté alejarme un poco de todo lo que estaban diciendo. Esta sí que me la he leído y le he escrito para decirle que puede tomar las decisiones que considere y que considero, además, que todo lo que ha dicho en la revista es cierto", ha explicado la tertuliana.

Antonio Rossi le ha preguntado si está dispuesta a escuchar la versión de Kiko y ella ha respondido contundentemente que sí. "Yo aunque no haya escuchado todo lo que me tiene que decir, toda la información, más o menos sé los motivos que le llevan a hacer lo que hace. Yo no tengo miedo a escucharlo, no hay problema", ha aclarado la exconcursante de GHVIP.

Isa P ha explicado que en un principio su hermano le pidió explicaciones a la tonadillera pero que ella rehusó dárselas y, ahora que se han iniciado estos precisos judiciales, ella quiere explicarle ciertas cosas a su hijo. "Eso es lo que él está diciendo; como antes no me las quisiste dar, ahora me las quieres dar para parar la venta de Cantora, entonces, ahora lo quiero hacer con abogados porque no me fío de ablandarme y que me crea las explicaciones que tú me des", ha añadido, finalmente, la colaboradora.