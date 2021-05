Les Corts demanaran al Consell que es bonifique les despeses en salut mental, bucodental, visual i en mascaretes

En concret, en aquesta proposició no de llei de tramitació especial d'urgència, que es votarà demà, es demana la deducció en el tram autonòmic de l'IRPF, amb un màxim de 300 euros en despeses vinculades a la salut bucodental, d'un màxim de 200 euros en despeses de productes d'oftalmologia com a lents de contacte i cristalls, d'un màxim de 200 euros per a la despesa en mascaretes i hidrogel i d'un màxim de 300 euros en despeses vinculades a la salut mental.

Per a açò, s'ha de presentar la factura i justificant de pagament i aquesta deducció serà aplicable sempre que la suma de la base liquidable general i de la base d'estalvi no supere els 25.000 euros en tributació individual o 40.000 euros en tributació conjunta, la qual cosa beneficiarà al 60 per cent de la població valenciana.Així mateix, es demana sol·licitar també la seua aplicació en el tram estatal de l'IRPF.

Sobre aquest tema, el diputat socialista José Muñoz ha defès que amb aquesta mesures es tracta d'evitar l'abandó dels tractaments deguts als costos econòmics perquè un "20% de la població ha deixat d'anar al dentista i a l'oculista durant la pandèmia".

Muñoz ha recordat que la despesa mitjana per llar en dentistes a la Comunitat Valenciana és de 405,93 euros, per la qual cosa "la cura de la boca es veu freqüentment com un luxe i no com a part dels servicis de salut bàsics", la despesa mitjana en productes òptics per persona de 188 euros, mentre que l'ús de gels i mascaretes ha passat a ser obligatori amb la pandèmia.

Per açò, ha destacat que aquesta PNL es vol "alleujar la càrrega fiscal de no només de les rendes humils sinó també de les rendes mitjanes". "És un element important i efectiu de política fiscal que permet igualar a la societat i suposa una xarxa de seguretat perquè ningú caiga amb el que fem política útil i venim a solucionar la vida de les persones en aquests moments de crisis", ha recalcat.

Per la seua banda, la diputada de Compromís Aitana Mas, que ha presentat una esmena conjunta amb el grup socialista a la qual finalment s'ha adherit també Compromís, ha defès que si la salut mental és "imprescindible", amb la pandèmia "ha tornat a reclamar l'atenció social" ja que la depressió o l'ansietat han registrat "un augment importantíssim" de casos. De fet, ha assenyalat que un terç dels adults i un de cada dos joves necessita aquest tipus d'atenció i més de la meitat de les persones que han rebut ajuda són dones.

Per la seua banda, la diputada de Cs Yaneth Giraldo ha apuntat que el seu grup va presentar l'esmena per a incloure bonificacions a la salut mental per registre a les 18.30 hores d'ahir i mitja hora més tard la van presentar el PSPV i Compromís. Així mateix, ha reclamat que aquestes ajudes s'apliquen amb efectes retroactius a 1 de gener de 2021, la qual cosa ha garantit el diputat socialista.

La síndica d'Unides Podem, Pilar Lima, ha donat el seu suport encara que considera que "no és un mecanisme suficient" per a protegir a totes les famílies vulnerables que requereixen que aquests servicis siguen universals i gratuïts.

AMPLIAR LES BONIFICACIONS

Per contra, s'ha rebutjat una esmena del PP presentada pel diputat Ruben Ibáñez que demanava ampliar les bonificacions a les rendes de 35.000 euros, que el finançament de les ulleres siga a través d'un xec en productes de fins el 200 euros i que donada l'obligació de les mascaretes l'ajuda siga de 250 euros per a la unitat familiar, de 300 euros per a les famílies nombroses i de 1.000 per als autònoms i professionals. Així mateix, ha exigit que es complisca la promesa del president Puig d'una ajuda de 150 euros per a les persones que tinguen malalties cròniques i que s'inste al Govern d'Espanya a la reducció de l'IVA i les mascaretes FPP2.

Muñoz l'ha rebutjat en entendre que amb aquesta PNL ja "es governa per a la majoria" perquè beneficiarà al 60% de la població, mentre que el PP governa per a "la minoria" com demostra que la seua proposta estrela és eliminar l'impost de patrimoni i de successions que solament afecta al 0,9% de la població.

De la mateixa manera, tampoc s'ha incorporat l'esmena presentada per la síndica de Vox, Ana Vega, que demanava "no posar límits en les rendes" per a ser beneficiàries d'aquestes ajudes fins que aquestes prestacions siguen incloses en la cartera de servicis i sobre aquest tema Muñoz ha replicat que "no li sorprèn" perquè en el seu programa plantegen una reforma fiscal que "solament pensa en una elit de senyorets, aquest és el partit patriòtic", els ha recriminat.