Les Arts amplia la seua oferta simfònica amb noves dates de la 'Novena' de Beethoven i del 'Réquiem' de Verdi

D'aquesta forma, l'Auditori acollirà una nova cita de la simfonia 'Coral' de Beethoven el divendres 18 de juny a les 20.00 hores, mentre que Daniele Gatti dirigirà també el 'Réquiem' de Verdi el divendres 2 de juliol.

'Les Arts és Simfònic' conclou amb dos de les obres més benvolgudes del repertori, que suposaran, al seu torn, el debut de dos grans noms de la direcció orquestral amb el Cor de la Generalitat i l'Orquestra de la Comunitat Valenciana.

Daniele Gatti, actual titular de l'Òpera de Roma i assessor artístic de la Mahler Chamber Orchestra, dirigeix en la seua primera col·laboració amb Les Arts, 'Messa da Requiem'.

La soprano Eleonora Buratto, la 'mezzosoprano' Sonia Gannasi, el tenor Fabio Sartori i el baix Michele Pertusi conformen la nòmina de solistes que, amb el CGV i l'OCV, interpreten, sota la direcció del milanés, una de les pàgines més fascinants i benvolgudes del repertori sacre.

MANFRED HONECK

En aquest sentit, Les Arts anuncia que Manfred Honeck dirigirà els dos concerts programats amb la 'Simfonia n.º 9 en re menor, op. 125, 'Coral''. Fabio Luisi, que debutava en l'Auditori amb aquesta obra, s'ha vist obligat a cancel·lar la seua presència per motius personals.

Manfred Honeck, titular de la Simfònica de Pittsburg des de 2008, és un dels directors més destacats del panorama internacional amb una àmplia carrera en el repertori simfònic i operístic. Amb especial predicamento a Europa i els Estats Units, el batuta austríac se suma a la nòmina de grans figures de la direcció d'orquestra que han treballat amb els cossos estables de Les Arts, destaca el coliseu en un comunicat.

En la seua dilatada carrera, ha dirigit les formacions de major prestigi en el vell continent com les filharmòniques de Berlín i Viena, la Staatskapelle de Dresden, la Tonhalle de Zuric, la Concertgebouw d'Ámsterdam, l'Orquestra de París o la Simfònica de Londres, així com les orquestres que integren el 'Big Five' nord-americà: la Filharmònica de Nova York, les simfòniques de Boston i Chicago i les orquestres de Cleveland i Filadèlfia.

Format en la més pura tradició musical vienesa, el segell inconfusible de les seues gravacions amb la Simfònica de Pittsburg li ha valgut diverses nominacions als Premis Grammy, distinció que finalment va rebre en 2018 pel seu registre de la 'Cinquena Simfonia' de Shostakóvich.