Los participantes en programas para dejar de fumar en Euskadi se triplican en 2020, hasta 7.820 personas

Sagardui ha realizado estas manifestaciones en la rueda de prensa ofrecida en Bilbao con motivo del día mundial sin tabaco que se celebra el 31 de mayo, en la que ha estado acompañada de la directora de Salud Pública y Adicciones, Itziar Larizgoitia y el director de Asistencia Sanitaria de Osakidetza, Víctor Bustamante.

La consejera de Salud ha destacado que el Gobierno vasco ha renovado el compromiso con la lucha de tabaco y la adquisición de hábitos de vida saludables.

Sagardui ha indicado que la tendencia de consumo de tabaco en Euskadi sigue en "retroceso" y, según los últimos datos de la encuesta de adicciones de 2017, el consumo habitual había caído del 30 al 22%. La consejera ha precisado que es una encuesta que se realiza cada cinco años y se volverá a realizar en 2022.

La responsable de Salud ha afirmado que sí cuentan con datos actualizados sobre las personas que en Euskadi han iniciado un tratamiento de deshabituación del tabaco promovido por Osakidetza y los han sido muy "positivos" porque se ha triplicado el número de personas que han comenzado un tratamiento para dejar el hábito de fumar bajo supervisión profesional, al pasar de 2.059 en 2019 a 7.820 en 2020.

Entre las personas que han iniciado estos tratamientos, un 51% son hombres y un 49% son mujeres y, por edad, más del 60% de las personas están comprendidas entre los 40 y 60 años.

Desde 2011, fecha de inicio de los tratamientos de deshabituación tabáquica, 34.454 personas han participado en los programas de Osakidetza.

Sobre las razones de estos "espectaculares" datos en 2020, ha señalado que la concienciación social para dejar de fumar es "creciente" porque los ciudadanos son conscientes de su efecto sobre la salud. Además, ha añadido que también la pandemia ha contribuido, debido a que la mayor afectación al organismo del Covid en los fumadores.

A estos factores, ha unido la decisión del Departamento de financiar tratamientos medicamentosos, algo que, además, ha venido acompañado por un seguimiento de los profesionales.

En su comparecencia, ha subrayado que Osakidetza ha adecuado sus programas para dejar el tabaco a las nuevas tecnologías y a la situación de la pandemia porque sigue siendo "importante ofrecer herramientas para dejar de fumar".

Sagardui ha recordado que, desde el 1 de enero de 2020, Osakideza financia tratamiento farmacológico para dejar de fumar con el fin de ofrecer un "aliciente más" a los fumadores para abandonar el tabaco y se han destinado 1,98 millones a la dispensación de los medicamentos.

La consejera ha calificado de positiva la participación en los programas contra el tabaco y cree que avalan el "éxito" de las políticas de prevención y sensibilización que se vienen desarrollando en este ámbito. Ante la próxima celebración del Día sin tabaco, ha hecho un llamamiento a los fumadores para que "tomen la iniciativa y dejen de fumar"

Sagardui ha indicado que "fumar mata" y está demostrado que "fumar causa cáncer" y puede provocar enfermedades pulmonares, cardíacas o vasculares, entre otras. Además, ha apuntado que en la actual situación de pandemia las personas fumadoras tienen "mayor riesgo" de desarrollar síntomas graves y fallecer a causa de Covid-19, y ha agregado que el humo y las colillas son "un foco importante de contagio".

La consejera ha recordado que también es nocivo para la salud el consumo de nicotina a través de nuevos productos que existen actualmente como cigarrillos electrónicos o pipas de agua.

Sagardui ha señalado que, en este momento, Osakidetza cuenta con profesionales que pueden ayudar a los fumadores con distintas herramientas para facilitarles "el camino". "Dejar de fumar es la decisión correcta para ti, para quiénes viven a tu alrededor, ahora la decisión es tuya, dejarlo y está en tus manos dejarlo y no empezar a fumar", ha añadido.

EXPERIENCIA PLAYAS

La consejera ha afirmado que los datos son "positivos" y la situación "no es mala", pero quieren que sea "todavía mejor" y, por ello, desde el Gobierno se seguirán dando pasos hacia "una sociedad más saludable".

En este sentido, ha adelantado que, a partir del 15 de junio, se llevará a cabo una experiencia piloto en cinco playas (Itzurun y Santiago de Zumaia, Laga y Laida de Ibarrengelu, Isuntza de Lekeitio, Laidatxu de Mundaka y Gario Sur de Burgelu), en las que se invitará a no fumar durante la estancia en los arenales. Tras esta experiencia piloto, se pretende iniciar en 2022 la constitución de una red vasca de playas "libres de humo de tabaco".

Según ha apuntado, la propuesta pretende "desnormalizar" el consumo de tabaco y crear "un ambiente sin humo" para evitar también el consumo pasivo en un entorno de ocio con "gran presencia de menores. Además, ha añadido que esta iniciativa pretende contribuir a evitar que las colillas sean el "objeto contaminante más habitual en estos espacios" y aumentar el "atractivo natural del entorno".

Sagardui ha indicado que no se trata de una iniciativa punitiva, ya que en estos espacios la ley no impide fumar y ha añadido que tampoco el Gobierno vasco se plantea en estos momentos promover una ley que prohíba fumar en las playas. "Es una invitación para que los que vayan a aunar se lo piensen dos veces y no lo hagan", ha dicho.

La consejera ha precisado que es una acción que se basa en el compromiso individual y colectivo y se trata de una "invitación" a las personas que acudan a la playa a adquirir el compromiso de no fumar en este entorno para avanzar hacia una Euskadi "libre de humo y con unos hábitos de vida saludables"