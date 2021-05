E-Podemos afirma que "no tiene ningún sentido" investigar como delito de odio los mensajes de Ernai contra la Ertzaintza

Gorrotxategi, que ha comparecido ante los medios de comunicación en Vitoria para mostrar su preocupación por la actividad del cártel de consultorías sancionado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ha criticado la posición expresada por el consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, respecto a los mensajes que Ernai viene difundiendo en las últimas semanas contra la Ertzaintza a través de redes sociales y otros medios.

Erkoreka ha afirmado este miércoles, en una entrevista radiofónica, que los "mensajes de odio" de Ernai -las juventudes de Sortu, principal formación de la coalición EH Bildu- contra la Ertzaintza son "explícitos y claros", y que ahora corresponde a la Justicia determinar si son constitutivos de un delito de odio.

FINALIDAD "CLARA Y CONCRETA"

La portavoz de E-Podemos-IU ha recordado que la figura del delito de odio se creo con una finalidad "muy clara y concreta", la cual consiste en "proteger a grupos históricamente minorizados y perseguidos".

"El delito de odio no está previsto para proteger a instituciones públicas o a poderes públicos o privados", ha manifestado. Por ese motivo, considera que "no parece muy sensato" utilizar esta figura delictiva para perseguir unos hechos que, en todo caso, no ha descartado que pudieran resultar constitutivos de otro tipo de delito.

Tras explicar que no le corresponde a ella determinar si los mensajes de Ernai contra la Ertzaintza pueden resultar delictivos, ha subrayado que "no tiene ningún sentido" tratar de aplicar a este caso la figura concreta del delito de odio, que fue creada "para proteger frente al poder a las minorías perseguidas y discriminadas".