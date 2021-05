Sebastián Pérez se da de baja en el PP pero mantiene su acta y no descarta participar en una moción

Mantiene su acta de edil porque lo contrario "sería prostituir" lo que dijeron "las urnas", que "sí quisieron que Sebastián Pérez fuera su alcalde", ha señalado en una rueda de prensa, en que ha defendido que es "lesivo" para Granada tener como regidor a Salvador, del que ha agregado que ha tenido en la dirección regional y provincial del PP su "mejor aliado" en esta etapa.

"Los granadinos no quieren lo que hay", y "en el momento en que pueda sumar 14 votos, este alcalde no será", ha señalado al ser preguntado por una posible moción de censura. "Hasta aquí hemos llegado", ha agregado para señalar que "ni un minuto más" continuará esta situación con Salvador como regidor de Granada.

"Me queda mucho por hacer, a mí no me callan" y así se lo están "reclamando los granadinos" a los que ha pedido "perdón" por que nunca pensó que su partido "llegara tan lejos", ha defendido. Se da la circunstancia de que la mayoría absoluta del Pleno del Ayuntamiento de Granada, situada en los 14 concejales, es la que suman la totalidad de los ediles de PP -incluido Pérez-, Cs y Vox, y fue la que dio lugar al actual equipo de gobierno local bipartito, mientras que los grupos de PSOE, el de mayor representación con diez ediles, y Podemos-IU suman un total de 13.

Al inicio de este mandato municipal -tras asumir Cs, con Luis Salvador, la Alcaldía de Granada-, Pérez, que fue designado para la primera tenencia de alcalde, defendió que habían acordado un relevo en la máxima responsabilidad del equipo de gobierno a los dos años, en lo que no encontró un apoyo explícito de la dirección de su formación.

A finales de enero de 2020, Pérez trasladó a los órganos de dirección de su formación su "dimisión irrevocable" como presidente provincial del PP, al entender que, al no tener "el apoyo, ni el respaldo, ni el respeto" ni de la regional ni de la nacional, era "muy difícil hacer política". En octubre pasado, renunciaba al grueso de sus cargos dentro del equipo de gobierno integrado con Cs.