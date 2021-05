Jesús Castro habla por primera vez de su novia, Alba Casillas, prima de Iker Casillas

Aunque se desconoce cuándo comenzaron realmente su relación, lo cierto es que desde que saltó a mediados de abril la noticia de que Jesús Castro y Alba Casillas (prima de Iker Casillas) estaban juntos tras el paso de ella por Mujeres y Hombres y Viceversa se esperaba que en algún momento dado comentasen cómo estaban y sus sensaciones. Y ha sido el actor quien finalmente ha decidido romper el secretismo.

En un photocall por el Festival de Cine de Málaga, el intérprete de El niño ha atendido a la prensa y ha quebrantado ese muro de silencio que había de puertas para afuera de su amor, así como ha tocado otros temas candentes de su vida.

Para empezar, claro, está "muy contento de que la rueda vuelva a funcionar", refiriéndose a la normalidad en su trabajo tanto como intérprete como a través de marcas y promociones, aunque reconoce que a él no le ha afectado tanto, teniendo incluso "alguna cosita por ahí", de la que aún no puede hablar.

Asegura que debido a la pandemia ha recuperado una parte más personal de su vida. "También lo necesitaba, porque gracias a Dios he estado sin parar mucho tiempo, y lo que me llevo es precisamente esto, pensar cosas que cuando estás en plena vorágine no te da porque no paras. Lo agradezco: me ha venido muy bien para cuidarme y estar conmigo mismo", ha reflexionado.

"He aprendido que tengo mucha más paciencia de la que creía que tenía", ha afirmado el exconcursante de Masterchef Celebrity, quien ha explicado que pasará el verano en Vejer de la Frontera con su familia y luego trabajando. Pero no mentaba la temperatura que tanto él como su pareja se han encargado de subir con sus fotos en bikini o sin camiseta, así que...

"¿Os sube la temperatura? Lo agradezco. Pero vamos, no soy el que muestra ni el que va a mostrar nunca, pero sí que fui yo el que quiso subir la primera [imagen con Alba] porque así nadie se sube al carro al final ni tampoco me tengo que esconder. Una cosa es que vayas pregonando tu vida personal y otra es esconderte, que ya estaba un poco cansado también", ha comentado.

Para Castro, en las redes "no hay nada de secreto" porque al final "subes algo y llega hasta China". "Es imposible: son momentos solemnes de pareja y ya está", ha confesado el intérprete que asegura estar "enamorado... de la vida". "Llevo los 28 años que tengo así", ha dicho evitando responder la pregunta del millón.

Además, insiste en que tienen trabajos separados y que no necesita que le acompañe siempre. "Trabajo solo; cada uno tenemos nuestra parcela laboral. Y esto es un festival en Málaga, tampoco me voy a la mina", ha admitido, así como que "chica, playa, barbacoa, kalimotxo, y trabajo, yo".

Eso sí, no quiere ni oír hablar de formar una familia porque es "empezar la casa por el techo". "Puedo decir que estoy bien, pero si no habla ella de su familia, no voy a ser yo quien lo haga", ha comentado sobre la situación que está pasando Iker con Sara Carbonero.

El actor y modelo ha asegurado que no tiene "ni idea" de qué impone más, si ser primo de Iker Casillas o suyo. "Lo primero no impone nada y creo que ser primo de Jesús Castro tampoco, se lo tendría que preguntar a mi primo, que te diría que no", ha bromeado, añadiendo, eso sí, que es "del Real Madrid a muerte, desde que nací".

Por último, el actor de La isla mínima se ha referido a las palabras con las que criticó al talent culinario de La 1 de TVE... pero no se retracta. "Yo ya dije lo que tenía que decir en su momento y no quiero hacer más bola de esto porque para mí fue un simple comentario pero justo han hablado más gente de Masterchef y se ha hecho aún más bola. Yo ya dije lo que tenía que decir y no voy a entrar al trapo porque no me interesa, lo primero, y luego porque cada uno tiene su propia percepción de la experiencia", ha finalizado.