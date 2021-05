El PSPV presenta mocions en els ajuntaments perquè s'adherisquen al pla d'ajudes per al comerç de la Generalitat

20M EP

NOTICIA

El PSPV presentarà mocions en els ajuntaments de la Comunitat Valenciana perquè s'adherisquen al pla d'ajudes per al comerç i l'artesania local impulsat per la Generalitat, dotat amb un import global de cinc milions d'euros i que "s'ha de destinar per a incentivar el consum del comerç local".