India Hicks, ahijada del príncipe Carlos, narra cómo fue el accidentado parto de su hijo Felix durante un atraco

India Hicks, hija de lady Pamela Mountbatten y prima segunda y ahijada del príncipe Carlos, es una gran amante de las historias. La exmodelo y diseñadora británica presenta desde hace tiempo un podcast en el que su madre suele compartir anécdotas de la época en la que fue dama de compañía de la reina Isabel II.

Sin embargo, en la última ocasión, Hicks no tuvo que sacar las anécdotas de su madre para sorprender a sus seguidores. En su cuenta de Instagram, la diseñadora reveló las accidentadas circunstancias en las que dio a luz, hace 24 años, a su hijo Felix.

Todo sucedió en Miami, donde Hicks había puesto rumbo con su marido, David Flint, por temor a ponerse de parto en la isla de las Bahamas, donde la pareja se encontraba de vacaciones. "La pequeña clínica rosa de la isla no estaba realmente equipada para el milagro de la vida", explicaba la mujer.

Una vez en Miami, la diseñadora estaba jugando al baloncesto con su madre cuando comenzaron las contracturas. El hospital, detalla en su publicación de Instagram, no estaba lejos y su marido no titubeó al ponerse al volante para llevarla hasta allí. Entonces, a David se le ocurrió parar en una gasolinera. Y maldita la hora.

"¿Tenemos tiempo de parar a comprar tabaco?, preguntó David. Y me dio la sensación de que dar a luz sería menos doloroso para ambos si él pudiera fumar", narra Hicks. "Aparcamos en una gasolinera cuando ya era bastante de noche. David entró en la tienda. Sin que yo me diera cuenta, un hombre sintecho armado con un cuchillo se había puesto a deambular por el exterior. Al verle, el gasolinero pulsó la alarma y las puertas de la tienda quedaron bloqueadas".

"Yo estaba en el coche sintiendo a Felix abriéndose paso con cada vez más fuerza y tuve que abrir la puerta para salir a apoyarme en el capó y poder aliviar las contracturas. En la tienda, el gasolinero me hacía señas para que volviera dentro del coche y David intentaba desbloquear la puerta para poder salir hacia mí. El sintecho que empuñaba el cuchillo vio entonces a esta mujer embarazada echada sobre su capó, claramente a punto de dar a luz. De pronto, se giró y se marchó tan rápido como pudo. 'No, gracias', debió pensar, 'esto no es a lo que ha venido'", continúa India.

"Finalmente, conseguimos llegar al hospital justo a tiempo. Hace 24 años, Felix llegó al mundo y cambió y mejoró nuestras vidas para siempre. Y David dejó de fumar", concluye la exmodelo.

Resulta curioso que también el nacimiento de lady Pamela fue bastante accidentado. La propia aristócrata reveló cómo, en la primavera de 1929, sus padres, Louis y Edwina Mountbatten, se encontraban hospedados en un hotel de Barcelona y, al no poder localizar a ningún ginecólogo, lord Mountbatten decidió llamar a la reina Victoria Eugenia de Battenberg, pero fue Alfonso XIII quien atendió la llamada.

En un principio, Alfonso XIII pensó que su primo le pedía ayuda para ocultar a su hijo bastardo, pero al darse cuenta de que estaba equivocado, mandó localizar a un obstetra para que asistiera el parto, pero cuando el médico llegó al hotel, la guardia real sospechó de la bolsa en la que llevaba el material médico y no le dejaron pasar. Finalmente, lady Pamela nació en el hotel, sin asistencia médica. Alfonso XIII quiso compensar esta situación ofreciéndose como padrino de bautismo.