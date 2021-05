Hosbec demana mantindre els ERTO els pròxims quatre mesos perquè l'activitat hotelera "no enlaira"

Segons ha assenyalat la patronal en un comunicat, les primeres dades d'ocupació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana reflecteixen que el turisme "no pot parlar encara de recuperació i serà necessari un termini addicional, almenys de quatre mesos, per a visualitzar una evolució positiva".

En aquest moment, els índexs d'obertura d'hotels se situen en el 40 per cent de mitjana mentre que l'ocupació "amb prou faenes supera el 50%", per la qual cosa Hosbec sosté que "no es donen les condicions necessàries per a desprotegir als treballadors que encara no van a poder incorporar-se al seu lloc de treball".

Segons les dades facilitades per l'entitat, la plantilla mitjana d'un hotel és de 51,3 treballadors, per la qual cosa la major part de les empreses han hagut de suportar un important cost de manteniment durant els últims 14 mesos; els treballadors en actiu actualment solament són el 16% del total de les plantilles i quasi el 60% dels treballadors segueixen en ERTO. La resta formen part de temporals, fixos discontinus que actualment es troben en atur i "amb poques possibilitats de reincorporar-se als seus llocs de treball".

Hosbec sosté que el Govern abocarà "a una major ruïna al sector amb la seua proposta" ja que, "a més de no realitzar cap ajuda específica per a sostindre la columna principal del turisme espanyol i haver-lo menystingut de tots els plans i programes dissenyats, amb la seua proposta d'encarir el cost dels ERTO podria donar la punta a moltes empreses i sobretot a molts treballadors que podrien veure's afectats per extincions de contractes".

"Sense una recuperació del turisme internacional, amb una vacunació que no està complint els terminis previstos i que cada vegada es retarda més, "és impensable pensar a modificar les condicions en aquests moments", ha apuntat el president d'Hosbec, Toni Mayor.

"QUEDEN MESOS DE MOLTÍSSIMES DIFICULTATS"

Al seu juí, "la situació no està gens clara i encara que som valentes i obrim hotels, això no vol dir que la crisi s'haja començat a superar. Encara queden setmanes o mesos de moltíssimes dificultats, per la qual cosa el millor serà prorrogar el sistema tal com ha vingut funcionant. De fet, des del sector hem demanat més, que s'assumisca el 100% del cost tenint en compte el que hem hagut de suportar fins a aquest moment".

D'acord amb les dades del 17 al 23 de maig, els hotels de Benidorm han fregat el 50% d'ocupació, amb un turisme internacional "pràcticament desaparegut", ja que el 91,6% de les habitacions han sigut ocupades per visitants d'origen nacional. Solament un 30% dels hotels associats estan oberts al públic.

Els hotels de la Costa Blanca (sense incloure Benidorm) si que van sobrepassar el 50% d'ocupació la setmana passada, amb un 52% i arribant al 84,2% el cap de setmana. Els clients nacionals són majoritaris en els hotels, amb un 77,5% de les habitacions ocupades per espanyols. El 55% dels hotels associats està obert.

A València, els hotels també estan registrant dades d'ocupació entorn del 50% i un 62,9% de les habitacions ocupades per visitants nacionals el cap de setmana. El mercat estranger representa un 27%, una dada alguna cosa superior al registrat en altres zones i punts turístics de la Comunitat Valenciana.

Castelló és el lloc de la Comunitat que maneja una millor dada d'ocupació de les zones analitzades, amb el 56,7%. A pesar que només 12 establiments associats de Castelló han romàs oberts durant la setmana 20 de l'any, el cap de setmana registra un 78,9% de mitjana.

Segons Hosbec, probablement la menor dependència del mercat internacional a Castelló fa que siga la zona turística de la Comunitat amb millors ràtios d'ocupació, un 87% de les habitacions van ser ocupades per espanyols.