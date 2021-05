Desmantellat un 'narcopís' a Elx després de l'avís d'un anònim en la web de la Policia

Els agents han intervingut cinc grams de cocaïna disposada per a la seua venda i substància de tall, tres quilos de marihuana, dos bàscules de precisió, tres pistoles simulades, dos defenses, diversos telèfons mòbils i 2.200 euros en efectiu, segons ha informat la Policia en un comunicat.

La investigació va tindre el seu origen arran d'una comunicació realitzada a través de la pàgina web de la Policia en la qual un ciutadà anònim posava de manifest que una persona es dedicava al tràfic de drogues en una vivenda d'Elx.

Per açò, els agents van realitzar les primeres perquisicions sobre el lloc indicat per a comprovar que la informació facilitada era verídica. Els policies van efectuar vigilàncies discretes sobre el domicili investigat i van comprovar l'existència d'un gran tràfec de persones que es dirigien a l'immoble per a adquirir substancia estupefaent, concretament marihuana i cocaïna, la qual cosa provocava malestar i alarma social en el barri.

Una vegada recopilada tota la informació necessària, els encarregats del cas van organitzar un ampli dispositiu policial per a entrar i registrar el domicili i es va dur a terme la detenció del presumpte autor de la venda de la substancia estupefaent.

Amb aquest operatiu es dóna per desmantellat un "punt negre" de venda de droga a la menuda de la ciutat. L'arrestat ha passat a la disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia d'Elx.