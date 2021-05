Bulos y desinformaciones sobre supuestos cambios en WhatsApp

Cada vez que WhatsApp anuncia algún cambio en sus condiciones de uso, aparecen bulos y desinformaciones sobre esta plataforma en las que, entre otras cosas, aseguran que van a cobrar por cada mensaje. Son bulos recurrentes que nos habéis hecho llegar una vez más a nuestro chatbot (+34 644 22 93 19), coincidiendo con las condiciones actualizadas de WhatsApp que había que aceptar antes del 15 de mayo.

Os contamos algunos de los que circulan:

No, WhatsApp no costará "0,01 euros" por mensaje a partir del "sábado" ni tu logo se volverá azul si reenvías la cadena a 10 contactos

Nos estáis volviendo a consultar por una cadena que afirma que "el sábado”, sin especificar el día, “WhatsApp será facturado" y que puedes evitar que te cobren si reenvías el mensaje a 10 personas. Es un bulo que circula desde hace años.

La cadena viral es la siguiente:

Pero nada de lo que asegura este mensaje es cierto. Desde Maldita.es nos hemos puesto en contacto con WhatsApp, que pertenece a Facebook, y nos dicen que "esta historia es absolutamente, completamente falsa".

De hecho, el mensaje no es actual. En 2018, la Guardia Civil publicó un tuit advirtiendo sobre el regreso de este bulo y pedían que no se compartiera:

Además, ya en 2012 la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) desmintió una cadena de WhatsApp similar a la que circula ahora y que afirmaba lo mismo: "WhatsApp va a costar 0,01€ el mensaje, mándalo a 10 personas. Cuando lo hagas la luz se volverá azul". La OSI recomienda no reenviar este tipo de mensajes y comprobar la veracidad de lo que se afirma con fuentes oficiales.

No, no hay una nueva regla que permita a WhatsApp usar tus fotos ni se podrá publicar todo lo que hayas enviado

También está circulando una cadena de WhatsApp que alerta que a partir de la entrada en vigor de una supuesta nueva norma se podrán utilizar las fotos que enviemos por la plataforma y que todo el contenido compartido podrá hacerse público, incluso los mensajes eliminados. De nuevo, es un bulo.

Los mensajes en WhatsApp están cifrados de extremo a extremo, por lo que solo la persona que los emite y la que los recibe pueden leerlos. Antes, ya circuló un contenido similar sobre Facebook que desmentimos en Maldita.es.

La cadena asegura que compartiendo el mensaje en 10 grupos diferentes y diciendo que no se autoriza a esa supuesta cesión el teléfono está "protegido" contra la nueva regla, pero reenviar mensajes entre contactos no solucionaría ningún problema. Además, como decíamos antes, los mensajes están cifrados y WhatsApp no puede leerlos.

Desde 2016, WhatsApp tiene incorporado el cifrado de extremo a extremo en la plataforma, que significa que no puede acceder a los mensajes ni leerlos mientras el mensaje está transmitiéndose de un móvil a otro a través de los servidores de la compañía. Una vez llegan al destinatario, el mensaje se guarda en el dispositivo.

También las llamadas que hacemos a través de la aplicación y el contenido multimedia que enviamos está cifrado con la misma técnica, por lo que la empresa no puede escuchar lo que decimos o los audios que grabamos ni ver las fotos que enviamos.

¿Qué sabemos sobre que WhatsApp haya cambiado su configuración para que cualquiera pueda meternos en un grupo? Desde 2019 podemos elegir quién puede incluirnos en uno y quién no

Están circulando contenidos que aseguran que WhatsApp ha cambiado su configuración para que cualquier persona pueda meternos en un grupo, aunque sea de gente a la que no conocemos o que no está entre nuestros contactos. En realidad, nosotros tenemos la opción de elegir si queremos que cualquiera nos pueda meter en un grupo o que lo hagan solo personas de nuestra agenda. Lo que pasa es que, por defecto, va a venir marcada la opción de que cualquiera pueda hacerlo.

Esto lleva siendo así desde 2019, cuando WhatsApp anunció que iba a dar esta opción para que pudiésemos controlar en qué grupos nos meten. Actualmente, podemos elegir que "Todos" puedan incluirnos en un grupo o que lo hagan "Mis contactos". También podemos seleccionar que nos metan "Mis contactos, excepto" aquellos de la agenda que no queramos que nos metan en un grupo.

Para cambiar esta configuración tenemos que ir al menú de "Ajustes" > "Cuenta" > "Privacidad" y bajar hasta la opción de "Grupos". Una vez ahí, podemos elegir cualquiera de las tres opciones que hemos mencionado.

