La UV millora 25 llocs i escala al 153 mundial en nombre d'articles científics publicats, segons el rànquing INDEX

També se situa en similars paràmetres en el recompte fraccionat, que atén el percentatge d'autors de cada institució i el nombre d'institucions afiliades per article. Per matèries, la UV és segona d'Espanya en Física i tercera en Química en nombre d'articles.

Les dades de Nature INDEX s'arrepleguen d'un grup seleccionat de 82 revistes científiques d'alta qualitat en l'àrea de ciències naturals, que representen menys del 4-5% de les revistes que cobreixen aquesta temàtica en Web of Science, però prop del 30% del total de cites de les revistes de ciències naturals, explica la institució acadèmica valenciana en un comunicat.

La base de dades, elaborada per Nature Research, va ser creada en 2013. Les taules de 2021 s'han actualitzat aquesta setmana, amb dades del 2020 i seleccionant solament a institucions acadèmiques, en una versió institucional, una altra per matèries i una tercera pel nombre d'articles publicats en el grup de revistes Nature & Science.

En la versió institucional, la Universitat de València on no augmenta es manté com estava en 2020, sobre el mateix nombre d'institucions analitzades: 500. Si bé en el recompte complet d'articles (AC), que atén el nombre d'articles, enguany ha escalat a la posició 153, des de la 178 en 2020; i a Europa ha pujat al lloc 61 (70 l'any passat), es manté com a tercera d'Espanya i primera de la Comunitat Valenciana, posicions sostingudes els últims quatre anys.

PER MATÈRIES

Quant a la base de dades classificada per matèries, i atenent al criteri AC, l'Universitat de València és segona d'Espanya i primera de la Comunitat Valenciana en Física i tercera espanyola en Química, a més d'haver escalat a la posició sisena (des de la dotzena) en Ciències de la Vida i haver-se col·locat com a primera institució valenciana. En el Recompte Fraccionat, la UV és tercera en Química i quarta en Física a nivell estatal.

Pel que es refereix al nombre d'articles publicats en el grup de revistes Nature & Science, tercer paràmetre actualitzat, la UV millora notablement en el recompte fraccionat respecte a l'any passat a nivell espanyol, en passar de la posició 26 a la 8, i avançar del segon al primer lloc a la Comunitat Valenciana.