Arriba al Port de Borriana (Castelló) el vaixell de rescat humanitari 'Sea-Watch 3' per a ser reparat

20M EP

NOTICIA

El vaixell de rescat humanitari 'Sea-Watch 3' ha arribat al Port de Borriana (Castelló) per a dur a terme unes reparacions en les drassanes i, també, preparar la seua nova missió, després de cinc dies de travessia des del port italià d'Augusta, "on va estar bloquejat per les autoritats italianes durant 59 dies després de realitzar el rescat de 363 refugiades", informa l'associació local L'Aurora-Grup de Suport.