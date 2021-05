Un profesor de la CEU UCH participa el mayor estudio mundial de la mortalidad anestésica en caballos

Se trata de un trabajo que en solo siete meses ha logrado recopilar datos de más de 10.000 anestesias de 70 centros clínicos equinos de cuatro continentes. Este estudio multicéntrico va a permitir identificar las causas de mortalidad relacionadas con la anestesia en caballos, cuya media internacional, descrita hace 20 años en el CEPEF2, se sitúa en el 1,9%, muy superior a la observada en perros, gatos o humanos.

Según destaca José Ignacio Redondo, "en los últimos 20 años, se han producido grandes avances en el conocimiento científico y la tecnología aplicada a la anestesia equina, pero todavía se desconoce su impacto en la mejora de la práctica clínica, para hacerla cada vez más segura".

Los casos remitidos proceden de prestigiosos hospitales veterinarios universitarios y de centros de referencia de primer nivel de 20 países y de cuatro continentes distintos. Destacan por número de casos los procedentes de Bélgica, Reino Unido, Irlanda, Francia, Australia, Suiza y España. También colaboran centros de Japón, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Uruguay, Chile o Australia. Esta alta participación ha permitido alcanzar los 10.000 casos. En la primera edición del estudio, CEPEF1, publicada en 1995, se tardó tres años en alcanzar esta misma cifra.

"Este proyecto está abierto a la colaboración de todos los hospitales y veterinarios clínicos que quieran contribuir a conseguir que la anestesia equina sea cada vez más segura. La clave del éxito de un proyecto de estas características es reclutar el máximo número de centros y casos para poder emplear técnicas estadísticas avanzadas que permitan extraer el máximo de información. Como beneficio adicional los centros colaboradores reciben informes personalizados que les permiten mejorar su práctica clínica", declara el profesor Redondo.

BIG DATA

"La clave del éxito en la recogida de datos está en el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a proyectos de investigación multicéntricos", añade el especialista.

En esta edición del estudio CEPEF4 han aplicado la metodología desarrollada por este catedrático de la CEU UCH, que ha aplicado con éxito desde hace años en sus estudios de*mortalidad anestésica en perros y gatos.

Así, los centros colaboradores pueden registrar desde cualquier lugar del mundo las anestesias que hagan mediante un formulario digital que puede rellenarse desde cualquier dispositivo conectado a internet: un teléfono móvil, una tableta o un ordenador. Al terminar la anestesia, los registros se envían automáticamente por correo electrónico a una base de datos, donde son analizados en tiempo real con técnicas de machine learning y Big Data.

El equipo investigador de este ambicioso proyecto internacional está integrado por el doctor Mark Johnston, autor principal de las tres primeras ediciones de CEPEF y actualmente director de Vetstream, junto a la doctora especialista en anestesia equina y mundialmente reconocida Polly M. Taylor.

Completan el equipo de investigadores de CEPEF4 el doctor Miguel Gozalo-Marcilla, líder del proyecto y profesor de anestesia equina de la*Royal (Dick) School of Veterinary Studies de la Universidad de Edimburgo; la profesora y jefa del Servicio de Anestesiología Veterinaria en la Universidad de Zúrich, doctora Regula Bettschart-Wolfensberger; y el catedrático de Anestesiología de la Facultad de Veterinaria de la CEU UCH, doctor José Ignacio Redondo.

El Proyecto CEPEF4 se presentó hace un año en el Spring Meeting 2020 de la Association of Veterinary Anaesthetists (AVA), celebrado en Dublín. Esta asociación, que aglutina a los especialistas en anestesia veterinaria en Europa, apoyó este proyecto concediéndole el Kate Borer-Weir Memorial Fund. CEPEF4 también ha sido presentado a la comunidad científica en las dos revistas científicas de referencia en anestesia veterinaria y medicina equina, Veterinary Anaesthesia and Analgesia y The Equine Veterinary Journal, respectivamente.