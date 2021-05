Paula Llorens guanya el I Premi Rambleta amb l'obra 'Yana o la malaltia del temps'

Rambleta, que compta amb una línia de coproduccions per a fomentar la creació i la producció en les arts escèniques valencianes, s'ha unit als Premis de la Crítica Literària Valenciana per a fomentar també la publicació de l'escriptura teatral.

En aquest sentit, el jurat de la modalitat de la crítica de literatura dramàtica, -dins dels Premis de la Crítica Literària, compost per José Vicente Peiró, com a president, Marina Torrecilla, com a secretària, i Nel Diago, Inma Garín, Eric Gras, Enrique Ferreres i Rosa Sanmartín, com a vocals- ha acordat per unanimitat concedir el Premi de coproducció Rambleta a 'Yana o la malaltia del temps', de Paula Llorens, perquè es tracta "d'un fresc de la societat urbana contemporània, capturada pel consumisme".

"Planteja un ventall de situacions en les quals queden exposades l'explotació, la precarietat laboral, i la desesperança de la joventut. Tot això a través d'un llenguatge àgil, directe, atrevit i amb notes d'humor, canalitzat per un personatge protagonista: una dona immigrant, proletària que enamora al lector des de la seua entrada en escena", expliquen els impulsors del guardó en un comunicat.

El Premi Rambleta està dotat d'una aportació econòmica per a la producció i l'estrena de l'obra en el centre cultural que tindrà lloc en la temporada 2022-2023.

Amb aquest premi, la intenció de Rambleta i l'Associació Valenciana d'Escriptors i Crítics Literaris és donar visibilitat al text millor considerat per la crítica valenciana per a la seua posada en escena, entre els editats durant l'any anterior a la convocatòria. Al setembre tindrà lloc la cerimònia d'entrega dels guardons.