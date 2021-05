Ford Almussafes avança els dies d'ERTO de juliol a juny

La direcció de Ford Almussafes (València) ha decidit avançar a juny els dies d'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) previstos per al mes de juliol, a conseqüència d'un descens de la demanda més acusat del qual tenia previst i davant els problemes de subministrament dels microxips semiconductors, un component dels vehicles el desproveïment dels quals està afectant l'automoció a nivell mundial, segons van informar ahir fonts sindicals.

L'empresa va traslladar ahir aquesta decisió als representants dels treballadors en una nova reunió de la comissió mixta de seguiment de l'ERTO que es va plantejar el mes passat per a les fàbriques de motors i de producció de vehicles i amb el qual es preveia paralitzar la producció durant 20 dies –entre el 28 d'abril i fins al 19 de juliol–, suspendre l'activitat del torn de nit i la producció de la furgoneta Transit Connect durant aquest període.

Amb l'avançament plantejat, els aturs en les plantes BAO (de fabricació de vehicles) de juliol passen al mes de juny (del 7 a l’11, els dies 14 i 15, i del 28 al 30). En motors, els aturs en muntatge seran els dies 3 i 4, a més de la setmana del 7 a l'11 i els dies 14, 15, 28 i 29, mentre que en mecanitzats s'estendran des del 4 fins al 13 de juny.

Els 20 dies d'atur afecten un total de 6.400 persones d'una plantilla que supera les 7.000. Addicionalment a les jornades de parada completa de producció, durant la resta de dies es fa rebalanç de la disminució de producció dels diferents sistemes i dels diferents models.

El president del comité d'empresa i portaveu d'UGT en Ford Almussafes, Carlos Faubel, va lamentar que novament es tornen a produir canvis en els ajustos plantejats per la multinacional. “Comença a ser esgotador i preocupant”, va manifestar ahir. A més, va afirmar que no sap quan acabarà la crisi dels semiconductors i “no s'ha donat una data” en la qual el subministrament estiga garantit.

De fet, el líder sindical tem que com els dies d'atur total estan arribant a la seua fi i no es veu el final dels problemes de subministrament dels microxips, la companyia es plantege acudir a un nou ERTO. “A aquest pas, enguany serà pitjor que el primer de la pandèmia”, va afirmar.

Cal recordar que la multinacional ha acordat també un ERO pel qual acomiadarà a al voltant de 600 treballadors de la factoria valenciana. Les primeres baixes incentivades ja s'han produït i està previst que la setmana que ve comencen a efectuar-se les prejubilacions.

Per part seua, el portaveu de STM en Ford Almussafes, Paco González, va explicar que l'empresa ha posat sobre la taula “un descens de la demanda més acusat del que preveia”. El líder sindical va lamentar “aquest mal somni de la pandèmia sumat a les dificultats del sector pels canvis en la motorització i en els usos i costums de l'auto en els últims anys” i espera que “passe tot això i es recupere la producció com més prompte millor per a tindre estabilitat per a la plantilla, en la demanda i en la producció”.

La factoria vacunarà a la seua plantilla

El president del comité d'empresa, Carlos Faubel, va avançar que “segurament a mitjan juny” Ford Almussafes començarà a vacunar als seus empleats en les instal·lacions mèdiques de la pròpia fàbrica. Es tracta d'un espai la reforma del qual ha culminat recentment, per la qual cosa el líder d'UGT creu que serà una bona manera d'inaugurar-lo.

Ford és una de les grans empreses valencianes que estan estudiant al costat de Sanitat la possibilitat de començar a vacunar a la seua plantilla a partir de la segona setmana de juny, en els seus centres i amb els seus propis serveis sanitaris, i respectant el grup d'edat en el qual es trobe la campanya general a cada moment.