Sanitat nega que haja comunicat acomiadaments a sanitaris a través del mòbil

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Comunitat renovarà finalment 6.050 contractes de reforç Covid de professionals sanitaris fins al 31 de desembre d'enguany, segons la resolució signada ahir per la titular d'aquest departament, Ana Barceló. Aquesta xifra suposa la continuïtat del 65% de les places que, en els pitjors moments de la pandèmia, la Generalitat va contractar per a reforçar d'urgència el sistema sanitari públic valencià davant l'avanç de la pressió assistencial pel coronavirus.

Aquest anunci arriba després que sindicats i entitats de representació professional ja expressaren la seua oposició a una proposta inicial de Sanitat de renovar només 5.337 places, a partir de l'1 de juny i fins al 31 de desembre, dels 9.309 contractes Covid actuals, la qual cosa suposava la supressió del 43% d'eixos llocs, segons van denunciar en diverses ocasions.

No obstant això, la major polèmica ha saltat entorn d'aquest procés per la manera de comunicar els cessaments de 3.259 sanitaris que finalitzen, per tant, els seus contractes dilluns que ve 31 de maig.

Segons col·lectius de professionals de sanitat, els responsables d'alguns departaments d'infermeria han enviat missatges de text SMS o de WhatsApp per a fer saber als interessats que no anaven a seguir en els seus llocs, un extrem que va negar ahir la Conselleria de Sanitat.

“Ens sembla indignant i poc humà comunicar els acomiadaments a través de WhatsApp. Especialment a infermeres/s que s'han deixat la pell en els moments més durs de la pandèmia i que ara volen convertir-les/los en professionals d'usar i tirar”, va criticar el president del Col·legi d'Infermeria de València (COEV), Juan José Tirado, a través d'un comunicat.

Tirado va retraure que en la notificació rebuda a través del telèfon mòbil “Sanitat els agraeix el seu treball, recordant-los que són ‘herois’, mentre que centenars d'infermeres valencianes es troben en uns llimbs, ja que hui dia no han rebut informació sobre si continuen amb el seu treball o són acomiadades”.

Des del COEV critiquen el “menyspreu” amb el qual s'està tractant al col·lectiu d'Infermeria i exigeixen que, “de manera immediata, la Conselleria de Sanitat elimine l'ofensiu mètode [a través de missatges de mòbil] que estan utilitzant les direccions d'alguns hospitals i centres de salut per a comunicar la finalització dels contractes de reforç per Covid-19 i d’acumulació de tasques”. Fonts del sector van confirmar a 20minutos que des del dilluns també s'estava recorrent a la telefonada com a mètode de comunicació del cessament.

Després del renou, Sanitat va eixir al pas de les crítiques. Des de la conselleria que dirigeix Barceló es va negar aquest extrem i es va subratllar que, fins a eixe moment, no s'havia realitzat cap comunicació, ja que encara s'estaven tancant els contractes amb Hisenda i, “una vegada estiga tot a punt, es comunicarà als interessats i a la resta de la societat”.

Les mateixes fonts van explicar que entre hui i demà els departaments de salut es posaran en contacte “personalment” tant amb el personal que prolonga els seus contractes com amb el que no ho fa per a comunicar-ho.

La directora general de Recursos Humans, Carmen López, va informar de tots dos extrems i va explicar els criteris que se seguiran per a la renovació dels contractes. “Inclouen la potenciació en Atenció Primària per a fer front a la vacunació contra el coronavirus; el desenvolupament de l'estratègia en salut mental en la Comunitat Valenciana i el reforç dels serveis d'urgència”, va detallar.

A més, segons va indicar, es pretén mantindre “un important contingent” en atenció hospitalària. López va assegurar que des de Sanitat volen dirigir-se especialment al col·lectiu que no renovarà els seus contractes “per a agrair-los l'esforç i compromís amb el qual han col·laborat en aquest període tan crític com ha sigut la pandèmia”.

Oltra: “Cal ser més empàtics”

La vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, preguntada per aquest assumpte en el programa La Hora de la 1 de TVE, va afirmar desconéixer els detalls. “Supose que la conselleria tindrà altres mecanismes i això serà només una primera comunicació i la consellera tindrà una explicació sobre aquesta logística”, va comentar. No obstant això, va reconéixer que “hi ha descontentament”. “Cal ser més empàtics, sobretot amb persones que han fet un esforç professional i humà jugant-se fins i tot la salut. A part dels aplaudiments, cal tindre més empatia en la gestió diària”, va concloure.