María abandona las cocinas de 'MasterChef 9': "Me duele que se queden otros como Ofelia y Pepe"

Si la semana pasada Alicia fue expulsada de MasterChef 9 tras presentar un plato prácticamente calcinado, este martes La 1 emitió una nueva entrega del talent con una impactante despedida: la de María, una de las favoritas desde que empezó la edición.

Procedente de Tomelloso, destacó a lo largo del programa por su afición a la cocina tradicional y su competitividad, pero también por su mala relación con Ofelia, una gallega que no está dejando indiferente a nadie en el formato.

Muchos ya han manifestado que María debería de reincorporarse en la repesca del programa, algo para lo que habrá que esperar a la semana que viene, cuando tenga lugar. Sin embargo y volviendo al último programa emitido, al principio recibió una grave advertencia sobre la importancia de trabajar en equipo que finalmente se convirtió en el principio del fin de María.

Y es que, tuvo que cocinar en parejas junto a Ofelia, algo que ninguna de las dos acertó a resolver bien. Ya en el duelo final, se enfrentaron María, Meri, Arnau, Dani y Fran, quienes tuvieron que poner en práctica algunas técnicas de cocinado.

Pese a que eran acciones bastante comunes, María no gestionó bien ninguna de ellas, algo que le terminó costando el concurso: ni preparó el pollo al vapor tal y como le había tocado, ni le salieron bien las gelificaciones. "No has terminado de entender la prueba y has cometido el mismo error que en el primer cocinado. Has presentado un plato nada rico y con una técnica mal ejecutada", le dijo Jordi Cruz.

Respecto a los demás, el primero en salvarse fue Dani, seguido de Meri, Arnau y Fran. Ya en la entrevista posterior en que conociera su expulsión, María volvió a dar fe de su competitividad al decir que creía que ella debería de quedarse por delante de otros, por tener ganas de estar en el programa y unos proyectos claros: "Se merecen irse Pepe u Ofelia antes que yo. Me duelen que estén todavía en el programa y que yo me tenga que ir", concluyó.