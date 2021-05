Miriam, en 'First dates': "Según veo a un chico, sé cómo va a estar dotado"

Carlos Sobera y Matías Roure han visto muchísimas cosas y afirmaciones curiosas de los comensales de First dates a lo largo de estos años de emisión del programa de Cuatro, pero este martes, Miriam les dejó a ambos con la boca abierta.

"Tengo un don y soy capaz de ver un poco más allá de las personas. Cuando conozco a una ya sé si es buena persona, mala, si la debo de tener cerca o no", afirmó la malagueña en su presentación.

Ya en la barra del restaurante Sobera señaló: "¿Tu intuición es buena a la hora de conocer a un chico?". La azafata le respondió que "cuando conozco a alguien sé, literalmente, si va a ser compatible conmigo o no".

"El motivo es que al ver a un chico ya sé cómo va a estar dotado, si la va a tener más grande o más pequeña", afirmó Miriam. El presentador, sorprendido, afirmó: "¿Me estás hablando del tamaño del miembro viril?", mientras que Roure añadió: "¿En serio?".

Miriam: "Cuando veo a un chico ya sé cómo va a estar dotado" 🧐



Entendemos que pueda resultar estresante ser la cita de Miriam 😅



¡Esta noche en @firstdates_tv! #FirstDates25M 💕 pic.twitter.com/LoxeVRSoyC — Warner Bros. ITVP España (@WarnerBrosTVES) May 25, 2021

Sobera le propuso que probaran con su cita y que, con que le dijera un número, sería suficiente. A continuación, llegó Antonio, un estudiante de Psicología de Sevilla (con orígenes en Guinea Ecuatorial) que se quedó impresionado con la malagueña: "Físicamente me ha parecido espectacular".

"Vamos a jugar al bingo", comentó Sobera. En ese momento, Miriam miró hacia la entrepierna de Antonio y señaló: "Yo diría que 16 o 17 –centímetros-" y, seguidamente, el presentador les acompañó a su mesa para que se conocieran más.

En la velada charlaron de sus aficiones, estudios, gustos: "Considero que somos tres en la relación porque el tamaño del miembro es bastante importante y si eso no funciona, no podemos ser ni dos ni tres", reconoció la azafata.

Antonio y Miriam, en ‘First dates’. MEDIASET

Y, no podía faltar, comentaron el don de Miriam: "Tengo la sensación de que igual he tirado un poquito a la baja en mi estimación. Creo que le he subestimado y que va a ser un poquito más", aseguró. Al escucharla, Antonio comentó que "yo estoy contento y cómodo con mi tamaño".

Al final, la intuición de Miriam no se cumplió ya que, mientras que el estudiante sí que quiso tener una segunda cita porque "es una tía espectacular y si dijera que no, estaría mintiendo", ella no quiso volver a quedar "como pareja".