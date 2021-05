Casado niega que "cumplir la ley sea venganza" e insiste en que el PP irá al supremo si Sánchez aprueba los indultos

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, manifestó este martes respecto a la posible concesión por parte del Ejecutivo del indulto a los líderes políticos del procés que "cumplir la ley no es venganza" y advirtió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que su partido recurrirá al Tribunal Supremo si finalmente se materializan estos indultos.

"Cumplir la ley no es venganza, defender la unidad nacional no es revancha y dar un golpe al Estado no es un valor constitucional", escribió Casado en un mensaje en su perfil de Twitter, en el que también advirtió a Sánchez de que recurrirá al Supremo y que exigirá "el cambio de la Ley de indultos y del Código Penal contra referendos ilegales", según añade el mensaje del líder popular.

En términos similares se pronunció la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, al término de la Sesión Plenaria de este martes, quien calificó la medida de "burla a la democracia por parte de Pedro Sánchez".

El indulto a los presos del procés también recibió el rechazo de algunos líderes políticos, entre ellos, el de Vox, Santiago Abascal. "Tú decisión, como siempre, se basará en tu interés personal, y no en el interés general", escribió este martes en sus redes sociales. Abascal consideró que esta decisión "se basará en la rendición del Estado, y no en el Imperio de la Ley", y se dirigió directamente al presidente: "No tienes freno. No tienes escrúpulos".

El líder de la formación advirtió también a Sánchez de que estarán frente a él, "junto a la ley y a una inmensa mayoría", concluye el mensaje de Twitter.

Por su parte, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, acusó a Sánchez de "humillar" a España y calificó de "indignidad" las palabras del presidente. Arrimadas coincidió con Casado en que "la condena a quienes dieron un golpe contra nuestra democracia es justicia, no venganza", según recoge un mensaje en su cuenta de Twitter.

"Da mucha vergüenza verle humillar a España ante un puñado de delincuentes para comprar así su apoyo y poder mantenerse en Moncloa", concluye la crítica de Arrimadas al presidente del Gobierno.