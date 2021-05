Rodri Fuertes, novio de Adara Molinero, desconsolado tras perder a uno de sus amigos de la infancia

Rodri Fuertes no está pasando por su mejor momento. Aunque las cosas con Adara Molinero parecen ir viento en popa, el exconcursante de GH ha sufrido la pérdida de uno de sus mejores amigos.

Él mismo ha contado la noticia a través de las historias de su perfil de Instagram, en las que ha explicado a sus seguidores el motivo por el que ha estado ausente durante días: "He preferido estar desconectado y no he entrado en Instagram ni nada. Hoy estoy bastante mejor".

"El sábado fue un día bastante complicado. Nunca estamos preparados para despedir a un amigo de la infancia", ha explicado el joven al principio de sus stories.

Tras la explicación, Rodri ha hecho una reflexión sobre la importancia de disfrutar de la vida: "Hay que vivir siempre al cien por cien, al máximo, y dejar los problemas a un lado. Nunca sabemos lo que nos puede pasar".

También ha querido agradecer los mensajes de apoyo tanto de sus conocidos como de sus fans: "Quería mandaros un besito muy fuerte. Gracias por todos los mensajes que me habéis enviado".