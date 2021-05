Economia proposa cancel·lar el compte creditor com a solució definitiva al deute de Fira València i IFA

Hisenda va ser un dels departaments que més objeccions va posar a aquest plantejament, al·legant que deixava "sense resoldre" el problema del deute milionari de les institucions i proposant que s'emmarquen en el Sector Públic Instrumental (SPI).

Però ara, Economia planteja una solució definitiva: "cancel·lar els comptes creditors" que es van crear quan la Generalitat es va subrogar el deute de les institucions -474 milions de Fira València i 76 milions d'IFA-, i per les quals les dos segueixen figurant com a deutores.

Des del punt de vista legal, es remet al Decrete llei 7/2017 pel qual el Govern valencià es va subrogar el deute i apunta que aquest queda "àmpliament compensada" des del moment en què la Generalitat és titular dels terrenys, edificis i instal·lacions de Fira València -mitjançant la fórmula de la mutació demanial acordada amb l'Ajuntament-, i després d'acceptar la dació en paga dels immobles d'IFA.

"La Generalitat ja pot en tots dos casos disposar de les instal·lacions necessàries per a l'exercici de les seues competències, la qual cosa fa innecessaris i injustificats els comptes creditors i s'ha de procedir a la seua cancel·lació", argumenta Economia.

Així ho arreplega en la seua proposta final del Decrete-Llei per a refundar les institucions firals i que ha remès aquest dimarts a l'Advocacia de la Generalitat, al costat de les al·legacions rebudes i la resposta que s'ha donat a cadascuna d'elles. L'Advocacia haurà d'ara valorar la viabilitat jurídica del text.

Quant a les crítiques d'Hisenda que sosté que "no existeix cobertura legal per a la realització d'aportacions directes al patrimoni d'aquestes entitats, a fons perdut, per a compensar pèrdues o enfortir la seua solvència perquè les Corporacions de Dret Públic són un tercer privat per a la Generalitat", Economia recorda que en èpoques de crisis, no és condicionant bàsic ser del Sector Públic Instrumental per a rebre ajudes de les quals es beneficien autònoms, pimes i grans empreses.

SENSE DUPLICITAT DE FUNCIONS

El 'contrainforme' a les al·legacions que firma el sotssecretari d'Economia Sostenible, Natxo Costa, descarta també "duplicitat o solapamiento" de funcions amb les Cambres de comerç i reivindica la potestat de representar i promocionar els interessos generals dels sectors empresarials exportadors que "no estan sotmeses a cap exclusivitat".

Per contra, entre les al·legacions presentades que s'accepten, s'inclou una de la Conselleria de Justícia per a crear una unitat administrativa, amb rang de prefectura de servici, encarregada d'assumir les funcions que l'encarregue l'òrgan tutelar de les corporacions de dret públic competència de la Generalitat, i que ha d'estar dotat de personal funcionari tècnic i administratiu suficient.