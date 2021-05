El Clínic de València té inutilitzada un any una màquina donada per Amancio Ortega per falta de llicència municipal

La Conselleria de Sanitat va anunciar al desembre de 2019 que aquest equip del sistema Leksell Gamma Knife, el primer que s'instal·lava en un hospital públic d'Espanya, s'incorporaria a l'any següent després de licitar-se les obres que s'havien de dur a terme en l'Hospital Clínic per a permetre la seua instal·lació.

A l'agost de 2020 es va publicar en la plataforma de contractació la licitació de les obres d'adaptació d'espais per a la implantació d'aquest equip en el Servici de Radioteràpia del Clínic, per un import de 478.536,02 euros i una durada de quatre mesos. Aquestes obres havien de consistir en la reforma i reconstrucció d'espais existents en el soterrani de l'edifici, dins del servici de Radioteràpia, on se situarà el nou equip de tractament.

Sobre aquest tema, l'Ajuntament de València assenyala que ja s'ha posat en contacte amb la Conselleria de Sanitat per a "agilitzar el tràmit" de la llicència i "que puguen començar les obres com més prompte millor", segons han informat fonts municipals.

Des del grup 'popular' municipal en el consistori s'ha atribuït el retard d'un any per a reformar l'espai en l'hospital per a instal·lar aquesta màquina de radiocirugia amb bisturí gamma al fet que se segueix esperant la llicència municipal per "l'actual embós" amb "més de 8.000 expedients pendents de resoldre des de fa anys".

Sobre aquest tema, la portaveu del PP en el consistori, María José Catalá, ha lamentat en un comunicat que aquest "embós que pateix el departament d'activitats i urbanisme ja no només afecta als inversors que volen obrir un negoci en la ciutat o construir vivendes, sinó també al sistema de salut de tots els valencians que no poden comptar amb els avançaments tecnològics pel bloqueig en la llicències per part del Govern de Compromís i PSOE".

Per açò, ha urgit el govern municipal, format per Compromís i PSPV, a accelerar els tràmits per a poder disposar de la llicència l'Hospital Clínic i engegar la nova màquina que servirà "per a millorar la salut dels veïns de la ciutat". "Una ferramenta que porta parada i emmagatzemada més d'un any a l'espera de resoldre la costos burocràcia municipal", ha postil·lat.

REDUCCIÓ DE TERMINIS

No obstant açò, segons fonts municipals, actualment el nombre de llicències en tràmit és de 3.366, un 67 per cent menys de les quals hi havia amb el PP en 2015 (10.150 expedients en eixa data). Quant als terminis de resolució en llicències d'obra nova, s'ha reduït el termini d'assignació de tècnic de nou mesos en 2015 a quatre en 2021.

Per tant, assenyalen que si tota la documentació és correcta, pot obtindre's llicència en sis mesos. En el cas d'obres de rehabilitació, s'ha reduït aquest termini d'assignació de tècnic de 13 a nou mesos i en rehabilitació d'edificis protegits s'ha passat d'1,5 anys a huit mesos en aquest mateix període. Per açò, ha exigit al PP que "deixe de confondre a la ciutadania i generar incertesa a força d'oportunisme polític".