Igea a Barcones por los reproches sobre la OT: "CyL no es ese lugar oscuro con el que tienen pesadillas"

Durante la sesión plenaria, Barcones ha lamentado los "graves" desequilibrios territoriales que se saldan en "desigualdad social", en "falta de derechos de oportunidades" para los que viven en la Comunidad que impiden una "vida digna" y hacen que la gente tenga que "emigrar".

"Ahora usted pretende modificar la Ley de Ordenación del Territorio y su pretendida reforma no corrige ninguna de las desigualdades que tiene nuestra comunidad; no contempla ningún elemento de mejora, ninguna política compensatoria para el medio rural ni ninguna medida frente al reto demográfico", ha continuado.

Unos argumentos que se evidencian, a su juicio, porque no se ha atrevido a comprometer "ninguna estimación" sobre el impacto demográfico que tendrá la ley, que rebaja la "legitimidad" al eliminar "la mayoría reforzada para la aprobación de los mapas" y que han cerrado a la participación del Diálogo Social.

"Ya vemos que no estábamos hablando de la pandemia, sino de su plan para desmantelar los servicios públicos para cerrar los consultorios urdida con anterioridad a la crisis sanitaria. Y es que ustedes no es que enseñan la patita, es que con esta reforma están enseñando la tijera", ha denunciado la socialista que insiste en que la reforma traerá "más desigualdad".

En este punto, ha concluido asegurando que si persiste con esta reforma que priva a 900.000 vecinos del medio rural, de sus derechos y oportunidades, tendrá al Partido Socialista "enfrente". "Pero va a tener también enfrente a todo el territorio, a todos los alcaldes, a todos los concejales, a los que vivimos en el medio rural y no les vamos a consentir sus experimentos con nuestra vida".

"Nuestra Comunidad no es se sitio oscuro, lleno de problemas, lleno de cosas que los demás no vemos. Cuando abrimos la puerta, vemos una comunidad trabajadora, eficiente, igualitaria, comprometida con lo nuestro ycon los problemas de otras comunidades, como hemos demostrado con los migrantes. Somos una comunidad mucho mejor que la que ustedes sueñan, aunque ustedes no sueñan, solo tienen pesadillas", ha respondido Igea a las acusaciones socialistas.

El portavoz ha recordado que en materia de Educación, Castilla y León es la "mejor del país" y la "más igualitaria", "no lo digo yo lo dice el informe PISA"; en servicios sociales CyL ha vuelto a "encabezar" los ranking en presetación y en manteria sanitaria la última oleada del barómetro del CIS, "no esas encuestas que tan poco les gustan", el 93 por ciento de los atendidos por el coronavirus valoran como "buena o muy buena" la asistencia sanitaria.

"Esta es nuestra comunidad. No le importa la realidad de Castilla y León. No le importa que seamos la Comunidad que más ha reducido en la última década la población en riesgo de pobreza. Ni que seamos la segunda con menor porcentaje de hogares con dificultad para llegar a fin de mes. Ni la tercera con menor tasa de hogares con carencia de material severa. Todas estas cosas hablan de la desigualdad real de los ciudadanos, no las soflamas que usted proclama. Y en este aspecto, qué le vamos a hacer, la Comunidad es la mejor", ha concluido.