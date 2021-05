Jennifer Aniston es una de las grandes protagonistas de Friends, ficción que vuelve a estar en boca de quienes la siguieron en la década de 1990 debido al estreno de Friends: The Reunion, cuyo estreno se ha fijado para este jueves, 27 de mayo, en HBO España. El personaje de Rachel provocó que la actriz se convirtiera en una de las más influyentes de Hollywood. Y su vida privada, además, ha copado los titulares de la crónica social internacional durante años.

Nacida en 1969 en Los Ángeles (California), la también directora y productora de cine ha sido laureada por su trayectoria profesional con galardones como el Premio del Sindicato de Actores (1996) o el Globo de Oro a Mejor Actriz en Serie de Comedia por su papel en Friends. Sin embargo, más allá de dichos reconocimientos, Aniston también ha aparecido en los medios de comunicación por sus relaciones de pareja y familiares, así como por su belleza y operaciones.

Su presencia causó tal impacto que incluso el corte de pelo que lucía en las primeras temporadas de Friends se convirtió en tendencia. Este era conocido como 'The Rachel' y fue muy popular entre las seguidoras de la ficción, que imitaron este peinado durante años. Mientras Aniston admitía que no le gustaba, la revista Rolling Stone lo definía como "el mejor pelo de Estados Unidos".

Su "complicada" y "hermosa" relación con Brad Pitt

Se convirtieron en una de las parejas del momento: Jennifer Aniston y Brad Pitt, con quien esta coincidió en la famosa serie de televisión, comenzaron a salir en 1998 y su noviazgo se alargó durante siete años. Se casaron en una ceremonia privada en Malibú y vivieron su amor de forma "muy intensa", tal y como ella misma admitió en una entrevista con el Daily Times.

Muchos no apostaban por esta pareja, aunque su buena sintonía sorprendió a los más desconfiados. En cada una de sus apariciones ambos arrasaban por su belleza y su elegancia. A día de hoy todavía se los recuerda y, de hecho, todavía hay quienes fantasean con su reconciliación tras su ruptura en enero de 2005.

Entre los rumores de una presunta infidelidad por parte del actor con Angelina Jolie, su compañera en Mr. & Mrs. Smith, Aniston solicitó finalmente el divorcio. La ruptura se comentó intensamente entre la prensa sensacionalista e incluso algunas personas se posicionaron con camisetas de 'Team Aniston y Team Jolie (equipo Aniston y equipo Jolie).

Se sabe bien entre los seguidores de la actriz que esta no lo pasó nada bien durante su ruptura. Eso sí, pasados los años, define su relación como "hermosa y complicada". Sus siguientes parejas fueron el actor Vince Vaughn, con quien coprotagonizó The Break-Up; el modelo británico Paul Sculfor y el músico John Mayer, con quienes mantuvo un vínculo amoroso breve. Asimismo, en 2011, la actriz comenzó a salir con el también actor y director Justin Theroux, con el que contrajo matrimonio en 2015. Se separaron tres años después, en 2018.

Una infancia difícil

La actriz y modelo Nancy Dow, fallecida en 2016, era la madre de Jennifer Aniston, de la que se distanció tras la publicación del libro biográfico From Mother And Daughter to Friends: A Memoir (De madre e hija a "Friends": Memorias). Jennifer Aniston prefirió no hablar de dicho libro, aunque su relación se rompió. De hecho, Nancy Dow no estuvo presente en la boda de su hija con Brad Pitt, ni tampoco asistió a su enlace con Justin Theroux.

Fue la ausencia de su madre en su enlace con Brad Pitt lo que provocó que la artista rompiera su silencio para hablar que desde que era pequeña sufría una "terrible falta de autoestima y un desarrollado sentido de la vergüenza" motivados por la relación que habría mantenido con su madre siendo niña.

Cuando la actriz tan sólo tenía 9 años, su padre se marchó de casa. No obstante, dos décadas después, confesaba que la relación con su padre era buena: "Mi padre y yo somos amigos y mi madre y yo no nos hablamos. Es horrible, yo la echo de menos". Varios medios estadounidenses afirman que madre e hija se reencontaron poco antes del fallecimiento de la escritora.

Operación del tabique

Aniston llegó a expresar que jamás se operaría su nariz porque consideraba que era su marca registrada en Hollywood. Sin embargo, como es evidente, cambió de idea: la intérprete se sometió a dos septoplastias porque sufría desde hace mucho una desviación del tabique que le impedía respirar de forma correcta.

"Es lo mejor que he hecho en mi vida. Pude volver a dormir como un bebé por primera vez en años", le confesó la actriz a la revista People, y aprovechó estas declaraciones para asegurar que estas fueron las únicas operaciones que se hizo y que todo lo demás era suyo, "lo que Dios me dio".

Influencia en los medios de comunicación

En 2006, la actriz figuró en la lista de las Personas mejor vestidas', siendo titular de 'Las 100 Mujeres más atractivas' desde 1996. En este ranking ocupó el puesto 81 en 2010; en el 24 en 2009 y en el 27 en el 2008. En 2016, fue elegida por People como 'La mujer más bella del mundo'.

Por otro lado, The Telegraph anunció en 2011 las partes del cuerpo más buscadas de las celebrities reveladas por dos cirujanos plásticos, quienes llevaron a cabo una encuesta entre sus pacientes para construir la fotografía de una mujer perfecta. Bajo la categoría de la forma de cuerpo más buscada, Aniston fue votada en el top tres junto con Gisele Bündchen y Penélope Cruz.

En 2007, la revista Forbes la colocó como la décima mujer más rica en la industria del entretenimiento y, un año después, en la misma publicación, enumeró sus ganancias por 27 millones de dólares. En las dos últimas temporadas de Friends ganó un millón de dólares por capítulo.