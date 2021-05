Sánchez acusa a la Junta de falta de ética e Igea responde que el PSOECyL no la conoce "ni aunque le atropelle"

En un nuevo cruce de reproches entre la socialista y el portavoz, Ana Sánchez ha comenzado su intervención deseando a los 'populares' que no acaben como aquellos a los que suceden, "en Soto del Real".

A colación de una pregunta sobre el uso del dinero público, la procuradora ha indicado que la Junta tiene un "problema que se llama el tres por ciento". "¿Qué han hecho con los más de mil millones de euros que el Gobierno de España ha mandado a Castilla y León para la lucha contra el Covid?", ha cuestionado para afear que se encargaron hasta "doce sondeos políticos" en plena pandemia para ver si quedaban "bien o no en la foto".

En este sentido, ha incidido en que mientras gastaban ese dinero en encuestas los sanitarios no tenían Epis, no había rastreadores, ni dinero para Ertes ni hostelería. "No les da ni un poquito de pudor", ha espetado.

Sánchez ha señalado que en un "ejercicio claro de asunción de incompetencia" a la consejera de Empleo, Ana Carlota Amigo, se le ocurrió "privatizar el plan de choque y el de industrialización" a sendas constructoras de Madrid y del País Vasco porque, ha ironizado, en la Junta no debe haber funcionarios "competentes" ni consultoras en la Comunidad.

Además ha acusado a los "naranjas" de sentirse "cómodos" tapando la corrupción del PP por lo que ha espetado que no tolera ni una "sola lección más". "Ya está bien de pontificar y de predicar. Dé un poco de ejemplo. Los castellanoleoneses dejaron claro que querían que al frente de la casa pública haya gente decente. ¿Conoce la palabra ética, conoce la palabra decencia? A la vista está que no tiene usted ni idea", ha finalizado.

Unos argumentos rebatidos por el vicepresidente y portavoz. De ahí que le haya invitado a darse un "paseo" para ver las colas del Miguel Delibes, los centros de salud, el incremento del personal. "Con esos mil millones se han hecho todas esas cosas. Quizá le preocupa lo que decía su portavoz sobre el superhábit. Hay ocho con más superhábit que nosotros y todas gobernadas por su partido, no sé que habrán hecho con el dinero allí", ha explicado.

En este punto, ha criticado el "cuajo" de la portavoz por referirse a lo que pasaba en abril del pasado año, cuando fue la Junta la que, en palabras de Igea, se dedicó a buscar en todos los mercados, así como a los pilotos, las aerolíneas y hacer el trabajo que había prometido el Gobierno.

"Pero todo lo que le preocupa son los 50.000 euros gastados en las encuestas... Qué hacemos entonces con los 11 millones del CIS. Ustedes no conocen la ética ni aunque les atropelle", ha concluido.